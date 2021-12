Grasser in der DTM: Schmid nimmt im Lamborghini Platz

Das Grasser Racing Team hat den ersten Fahrer für den Einstieg in die DTM bekanntgegeben: Clemens Schmid wird in einem der insgesamt vier Lamborghini Huracan GT3 sitzen.

Mit vier Lamborghini tritt das Grasser Racing Team 2022 in der DTM an. Fahrer standen für den «Großangriff» bislang noch nicht fest. Nun hat das Team den ersten Piloten bestätigt: Clemens Schmid feiert in der kommenden Saison im Hucaran GT3 sein Debüt in der DTM.

Der 31-jährige Tiroler ist bereits ein erfahrener GT3-Profi, der in vergangenen zehn Jahren auf den unterschiedlichsten Fabrikaten in weltweiten GT3-Serien angetreten ist. Nach zwei Jahren in der ADAC GT Masters und in der GT World Challenge mit Grasser Racing erfolgt nun der gemeinsame Einstieg in die DTM.

Schmid: «Mit dem Einstieg in die DTM geht ein langersehnter Traum in Erfüllung. Seit Kindheitstagen habe ich die Serie verfolgt. Dass ich nun gemeinsam mit einem österreichischen Team in der DTM antreten kann, macht die ganze Sache noch spezieller.»

Der Einstieg wird dadurch vereinfacht, dass er das Auto bestens kennt. «Ich konnte sowohl das Team als auch das Auto in den vergangenen beiden Jahren bestens kennenlernen. Es ist ein super Auto, mit dem wir ein großes Potenzial haben», so Schmid.