DTM ist auch 2023 pink – Jusuf Owega im BWT-Design

Das ikonische BWT-Design ist auch in diesem Jahr im DTM-Grid vertreten: Der Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 von Jusuf Owega geht mit dem pinken Design an den Start.

Neben den Erfolgen in der Formel 1 färbt BWT nun auch die europäischen Rennstrecken wieder pink, um auf die Vision «Change the world – sip by sip» aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem deutschen Motorsport-Team Landgraf wird BWT in der kommenden Saison die DTM bestreiten. Das Team bringt als «Mercedes-AMG Team LANDGRAF» zwei Mercedes-AMG GT3 an den Start. Einer der beiden geht mit dem unverkennbaren pinken Branding von BWT an den Start. Die sportliche Leistung wird vor allem die Aufgabe vom 20-jährigen Landgraf-Pilot Jusuf Owega sein, der seit 2023 offizieller AMG-Junior ist und sein DTM-Debüt gibt.

Neben dem ikonischen BWT Pink, welches sich angefangen vom Auto bis hin zum Branding der Hospitality erstreckt, sorgt BWT auch für die Versorgung des Landgraf-Teams mit lokal gefiltertem und mineralisiertem Wasser direkt aus der Leitung.

«Wir freuen uns, dass wir mit Landgraf einen Partner gewinnen konnten, der mit dem talentierten Fahrer Jusuf Owega nicht nur Rennen für Rennen erfolgreich bestreiten wird, sondern auch unsere Vision «Change the World – sip by sip» teilt und in die Welt trägt», sagt Lutz Hübner CMO von BWT.

Das Wassertechnologie Unternehmen aus Österreich verfolgt eine klare Mission: Wasser überall auf der Welt in perfekter Trinkwasserqualität direkt aus der Leitung zur Verfügung zu stellen. Durch die innovative, patentierte BWT Technologie wird lokales Wasser gefiltert und mit wertvollen Mineralien und Spurenelemente wie Magnesium, Zinc oder Silicate angereichert. Dadurch entfällt der Transport von Wasser in Einwegplastik- und Glasflaschen und die damit verbundenen CO2 Emissionen.

Landgraf Motorsport tritt seit 2021 in diversen internationalen Rennserien an. Im Jahre 2022 konnte der prestigeträchtige Titel im deutschen ADAC GT Masters gewonnen werden. Zudem triumphierte der Mercedes-Rennstall in der Am-Klasse des International GT Open. Zur Saison 2023 geht das Team den nächsten Schritt und stellt sich der Herausforderung DTM, die als eine der besten GT- Championate weltweit gilt. Auch im ADAC GT Masters startet das Team weiterhin.

Teamchef Klaus Landgraf: «Wir sind stolz mit einem Partner wie BWT in der DTM 2023 zu starten. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Der im markanten Pink gehaltene Mercedes-AMG wird 2023 sicherlich einer der Farbtupfer der DTM sein. Das Team und ich freuen uns sehr beim Saisonauftakt in Oschersleben in der Startaufstellung zu stehen.»

Pilot Jusuf Owega: «Ich freue mich natürlich sehr auf mein Debüt in der DTM. Mit einem fähigen und professionellen Rennstall wie dem Mercedes-AMG Team LANDGRAF antreten zu können, ist eine große Ehre. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen. Alle waren sehr nett, offen und herzlich. Vor der Saison ist es immer recht schwierig, konkrete sportliche Ziele zu definieren. Ich möchte auf jeden Fall so weit wie möglich vorne im Feld fahren – sollte in der Saison ein Podium herausspringen, wäre das klasse.»

Der DTM-Saisonstart ist vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben. ProSieben zeigt alle Saisonrennen live im frei empfangbaren Fernsehen – hier erfahrt ihr mehr zu der TV-Übertragung der DTM.