Lucas Auer feiert Comeback in Oschersleben

Nach seiner schweren Rückenverletzung im Januar wird Lucas Auer beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben sein Renncomeback feiern. Ein erster Test verlief erfolgreich.

Im Januar verletzte sich Auer im Training zu den 24h Daytona schwer am Rücken. Beim Einschlag in die Betonwand zog er sich eine erhebliche Verletzung an der Lendenwirbelsäule zu und brach sich mehrere Wirbel.

Über seinen gesundheitlichen Fortschritt informierte Auer zuletzt ausführlich.

Bei einem Testtag in Hockenheim fuhr der Neffe vom ehemaligen ITR-Boss Gerhard Berger insgesamt 66 Runden mit seinem Mercedes-AMG GT3, was eine Distanz von über 300 Kilometern entspricht. Als schnellste Rundenzeit ließ der Mercedes-AMG-Werkspilot Auer eine Zeit von 1:37.911 Minuten notieren. Mehr zum Test erfahrt ihr hier.

Nach dem Test war klar: Beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben am Pfingstwochenende feiert der AMG-Star sein Renncomeback nach der Verletzung in den USA.

«Der Test lief gut, ich hatte keine Schmerzen und ich wäre auch bereit, wenn das Rennen schon nächstes Wochenende stattfinden würde», so Auer in einer AMG-Medienrunde.

Vor dem DTM-Saisonauftakt in Oschesleben planen WINWARD Racing und Auer weitere Testfahrten, um sich auf die Saison vorzubereiten.

Für den Test in Hockenheim bereitete sich Auer ausgiebig vor: «Bevor ich in meinen AMG GT3 zurückgekehrt bin, wollte ich was anderes probieren: Ich habe in einer Karthalle begonnen, um meinen Körper zu checken. Das hat gut geklappt. Dann habe ich ein Schaltkart probiert, was ein Hardcore-Training für den Körper ist. Viel härter geht es nicht.»