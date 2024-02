Fans können ab jetzt Tickets für den Norisring kaufen

Der Ticketvorverkauf für das DTM-Saisonhighlight auf dem Norisring ist gestartet. ADAC-Mitglieder erhalten 10% Rabatt. Große Party zum 40-jährigen Jubiläum der DTM mit historischen Rennen in fränkischer Metropole.

Der Norisring in Nürnberg zählt zu den Highlights der DTM – ab sofort läuft der Kartenvorverkauf für das vierte Rennwochenende (5. bis 7. Juli). Tickets für die DTM am Norisring und alle weiteren sieben Rennen gibt es online unter dtm.com. Die 2,2 Kilometer kurze Kult-Strecke im Herzen von Nürnberg wird wegen ihres besonderen Flairs auch das «fränkische Monaco» genannt und steht bei Fahrern und Fans gleichermaßen hoch im Kurs. ADAC-Mitglieder profitieren auch am Norisring von einem 10% Rabatt beim Online-Ticketkauf. Bei allen Tickets ist ein VGN-Ticket inkludiert, damit können Besucher kostenlos und nachhaltig mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Auf dem einzigen Stadtkurs in Deutschland sind Zuschauer hautnah am Renngeschehen dabei und sehen die vorbeifahrenden Boliden so oft wie auf keiner anderen Rennstrecke. Wer das Motorsport-Wochenende am Norisring auf der großen Steintribüne mit perfekter Aussicht auf die lange Start-Ziel-Gerade, die Spitzkehre und in die Boxengasse erleben will, ist mit 74 Euro dabei. Familien haben Vorfahrt: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt auf die legendäre Steintribüne.

Der freie Zugang zum Fahrerlager ist in allen Tickets inkludiert, am idyllischen Dutzendteich und auf der großen Zeppelinwiese kommen Fans den DTM-Rennwagen und Fahrern beim Pitwalk und Autogrammstunden ganz nah. Im Rahmenprogramm erleben die Zuschauer erstmals die ADAC GT4 Germany, dazu ist mit dem NXT Gen Cup erstmals eine rein elektrische Rennserie in Nürnberg zu Gast. Knallharte Markenpokal-Action liefert am Norisring auch der BMW M2 Cup. Zum 40. Geburtstag der DTM in diesem Jahr dürfen sich alle Norisring-Besucher bei der DTM Classic auf historische Rennfahrzeuge und einen Streifzug durch die abwechslungsreiche DTM-Geschichte freuen.