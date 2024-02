Nicki Thiim mit DTM-Vorbereitung in GT Winter Series

Nicki Thiim wird sich in der GT Winter Series unter Rennbedingungen auf sein DTM-Programm mit SSR Performance vorbereiten. Start in Valencia mit dem Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 des Teams aus München.

Prominenter Neuzugang für die GT Winter Series in Valencia: Nicki Thiim wird beim vierten Rennwochenende an den Start gehen. Der zweimalige Meister in der GTE Pro-Klasse der FIA WEC, 2013er Meister im Porsche Supercup und 2014er Sieger der 24h Le Mans in der GTE Am-Klasse wird mit einem Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 von SSR Performance an den Start gehen.

Es ist nicht nur das Debüt von Thiim in der GT Winter Series, es wird auch erstmals der aktuelle Hurácan GT3 EVO2 in der Rennserie von GEDLICH Racing an den Start gebracht. SSR Performance aus München nahm bereits in Portimao mit einem Porsche 911 GT3 R der Generation 991.2 teil.

Nicki Thiim wird das Rennwochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo nutzen, um sich unter Rennbedingungen auf die anstehende Saison in der DTM vorzubereiten, wo er ebenfalls für die SSR-Mannschaft einen Lamborghini steuern wird. Damit ist er nicht der einzige Pilot, der sich in Valencia auf die Sommerprogramme in den bekannten deutschen Rennserie vorbereitet. Auch Michael Kapfinger im Team Joos by Twin Busch Porsche sowie die beiden Haupt Racing Team-Piloten Finn Wiebelhaus und Kwanda Mokoena nutzen das Rennwochenende als Vorbereitung auf das ADAC GT Masters.

Thiim kehrt in diesem Jahr in die DTM zurück. Gemeinsam mit Mirko Bortolotti wird er die beiden Lamborghini von SSR Performance pilotieren.