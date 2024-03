Mehr Trainingszeit für DTM-Piloten in Saison 2024

Die DTM-Teams und -Fahrer haben in der Saison 2024 mehr Trainingszeit zur Verfügung. Aufgrund der Testbeschränkungen wird die erste Sitzung verlängert. Zweitages-Event derzeit sehr unwahrscheinlich.

In der Saison 2024 haben die DTM-Piloten und -Teams mehr Trainingszeit zur Verfügung. Das erste Training wird um zehn Minuten verlängert und geht damit über eine Distanz von 55 Minuten. Die zweite Sitzung geht über die gewohnte Distanz von 45 Minuten.

«Im Rahmen der Testbeschränkungen und der nun nicht mehr stattfindenden Tests der DTM am Donnerstag haben die sich die Teams für das erste Training eine Verlängerung der Fahrtzeit gewünscht, um bei Bedarf mehr technische Änderungen an den Fahrzeugen vornehmen zu können», so ein ADAC-Sprecher gegenüber SPEEDWEEK.

Zur Saison 2024 wurden die Donnerstagstests der DTM aus Kostengründen gestrichen. Zudem wurden ab dem 1. März weitere Testeinschränkungen zur diesjährigen Saison eingeführt.

Zudem gab es am Ende der letztjährigen Saison das Gedankenspiel, die DTM nur am Samstag und Sonntag auf der Strecke zu haben. Doch ob dies 2024 ausprobiert wird, ist sehr unwahrscheinlich. «Ein Test für ein Zweitages-Event der DTM ist nicht ausgeschlossen, auch wenn es derzeit nicht wahrscheinlich ist», so der ADAC-Sprecher abschließend.