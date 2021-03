Russland-Cup: Daniil Ivanov vor Finale 1 Punkt vorne

Während in Westeuropa die Eisspeedway-Saison erst gar nicht stattfand, wird in Russland noch immer gefahren. Beim vorletzten Rennen zum Russland-Cup konnte Daniil Ivanov einen knappen Vorsprung herausfahren.

Nach sechs von acht Rennen zum Russland-Cup 2021 waren Daniil Ivanov und Nikita Bogdanov mit je 79 Punkten in der Gesamtwertung punktgleich und gingen in das letzte Wochenende mit den Rennen 7 und 8 in Yugorsk.

In Westsibirien ist vorprogrammiert, dass Ivanov und Bogdanov den Sieg im Russland-Cup untereinander ausmachen werden, das direkte Aufeinandertreffen hatte eine entsprechend große Bedeutung. Bogdanov führte zunächst vor Ivanov, doch der 34-jährige Ivanov spielte seine gesamte Routine aus, Bogdanov konnte sich irgendwann nicht mehr den Attacken erwehren und musste Ivanov ziehen lassen.

Da sich weder Ivanov noch Bogdanov in den übrigen Läufen eine Blöße gaben, siegte Ivanov mit einem 15-Punkte-Maximum vor Bogdanov mit 14 Zählern. Den dritten Rang sicherte sich Europameister Dmitry Solyannikov, der im Kampf um den dritten Gesamtrang einen Punkt auf den derzeit Gesamtdritten Ivan Chichkov gut machte.

Ergebnisse Eisspeedway Russland-Cup, Finale 7, Yugosrk:

1. Daniil Ivanov, 15 Punkte

2. Nikita Bogdanov, 14

3. Dmitry Solyannikov, 13

4. Ivan Chichkov, 12

5. Konstantin Kolenkin, 11

6. Igor Saidullin, 10

7. Evgeny Sharov, 9

8. Nikita Toloknov, 8

9. German Khanmurzin, 7

10. Savely Vedyanov, 5

11. Vladimir Fadeev, 5

12. Artem Burmistrov, 4

13. Matvey Volkov, 3

14. Eduard Krysov, 3

15. Andrey Anisimov, 1

Gesamtwertung nach 7 von 8 Rennen:

1. Daniil Ivanov, 94 Punkte

2. Nikita Bogdanov, 93

3. Ivan Chichkov, 76

4. Dmitry Solyannikov, 73

5. Konstant Kolenkin, 56

6. Nikita Toloknov, 54

7. Evgeny Sharov, 50

8. Eduard Krysov, 41

9. Ivan Khuzin, 41

10. Igor Saidullin, 34

11. Savely Vedyanov, 26

12. Dmitry Khomitsevich, 25

13. Dinar Valeev, 25

14. German Khanmurzin, 24

15. Igor Kononov, 23

16. Dmitry Borodin, 21

17. Evgenyi Saidullin, 20

18. Vladimir Fadeev, 17

19. Nikita Tarasov, 15

20. Artem Burmistrov, 13

21. Matvey Volkov, 12

22. Elisey Vydrin, 2

23. Andrey Anisimov, 1