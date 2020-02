Eisspeedway-DM

Eisspeedway-DM Berlin: Erster Titel für Hans Weber

Während Max Niedermaier seine Podestchancen bei der Eisspeedway-DM in Berlin in den Strohballen versenkte, behielt Hans Weber eine weiße Weste. Markus Jell setzte sich im Stechen um Platz 2 durch.

Natürlich war Johann Weber als Favorit angereist, schließlich ist er in diesem Jahr der einzige deutsche Permanentstarter im Eisspeedway-GP. In diesem rangiert er nach sechs von zehn Rennen als zweitbester nichtrussischer Fahrer auf dem sechsten Platz.

Andererseits musste sich der derzeit schnellste deutsche Spikeritter in den vergangenen drei Jahren jeweils mit dem Vize-DM-Titel begnügen. Diesmal lief es bei Weber hingegen wie am Schnürchen: «Natürlich bin ich sehr zufrieden, dass es endlich mit dem DM-Titel geklappt hat. Allerdings muss ich sagen, dass ich im Hinblick auf die Weltmeisterschaft nicht alles riskiert habe. Ich will die Leistungen der anderen nicht schmälern, ich habe in den einzelnen Heats jeweils zu Beginn ziemlich Speed gegeben. Unterm Strich war aber alles sicher. Für Max Niedermaier finde ich es schade, denn er war bis zu seinem Sturz in unserem gemeinsamen Lauf dicht dran und hätte sonst den Vizetitel geholt.»

Damit bezog sich Weber auf den gemeinsamen vierten Heat von sich und Max Niedermaier, in den sie beide mit bis dahin Punktemaximum gingen. Nach anfänglicher Führung des Piloten vom Team Eisspeedwayunion Berlin, übernahm Weber das Zepter und Niedermaier erwischte dicht hinter ihm eine tiefe Rille, die ihn aushebelte und er vehement in den Strohballen einschlug. Mit einem Nuller aus diesem Lauf waren die Titelchancen des Deutschen Meisters von 2017 und 2018 dahin, auch ein Platz auf dem Podest rückte in weite Ferne.

Diese machten Markus Jell aus Altfraunhofen und der Ruhpoldinger Stefan Pletschacher in einem Stechen unter sich aus, nachdem sie beide in den regulären Heats 13 der 15 möglichen Punkte eingefahren hatten. Dabei behielt der letztjährige Meister Jell die Oberhand und war entsprechend zufrieden: «Mein Ziel war ein Platz unter den ersten drei. Um den Deutschen Meister gleich zweimal hintereinander zu schaffen, muss alles perfekt zusammenpassen, so wie bei mir im vorigen Jahr. Weber war die ganze Saison über stark, da brauche ich mich mit dem zweiten Platz hinter ihm nicht verstecken.»

Auch wenn er im Stechen knapp unterlag, war auch Pletschacher glücklich. «Ein Jahr Pause wegen meiner Verletzung im letzten Jahr, bisher kein Training und jetzt Platz 3 – damit bin ich zufrieden. Ich wusste vorher nicht so recht, was mit nach wie vor zwei tauben Fingern auf mich zukommt. Aber die Verletzung hat gehalten – das war das Wichtigste. Mir kam auch zugute, dass die Rennen nur über drei statt vier Runden gingen, denn dafür hat bei mir die Kraft immer geradeso gereicht. Mein Ziel war ein Platz unter den ersten vier, ich habe den Plan sogar übererfüllt.»

Für Max Niedermaier reichte es immerhin noch zu Rang 4, gefolgt von Franz Mayerbüchler aus Inzell, der im Vorjahr mit Platz 3 überraschte.

Auf den Plätzen 6 und 7 wussten zwei Neulinge zu begeistern. Nicht unbedingt mit ihren Platzierungen, sondern vielmehr mit couragierten und angriffslustigen Fahrten. So konnten sowohl der 22-jährige Benedikt Monn aus Miesbach, wie auch der drei Jahre jüngere Maximilian Niedermaier aus Ebersberg sogar je einen Laufsieg erzielen.

Ergebnisse Eisspeedway-DM Berlin:

1. Hans Weber (D), 15 Punkte. 2. Markus Jell (D), 13+3. 3. Stefan Pletschacher (D), 13+2. 4. Max Niedermaier (D), 12. 5. Franz Mayerbüchler (D), 11. 6. Benedikt Monn (D), 8. 7. Jiri Wildt* (CZ), 8. 8. Niek Schaap* (NL), 7. 9. Maximilian Niedermaier (D), 6. 10. Philipp Lageder* (A), 6. 11. Timo Kankkunen* (FIN), 6. 12. Reinhard Greisl (D), 4. 13. Marc Geyer (D), 4. 14. Tim Dixon* (GB), 3. 15. Jimmy Hörnell* (S), 2. 16. Kevin Arzl* (A), 1.

* nicht wertungsberechtigt für die DM