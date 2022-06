Die 24h von Spa live im Fernsehen – auch im FreeTV

Das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps verspricht Spannung und Abenteuer auf einer der spektakulärsten Strecken in Europa. Wer es nicht schafft, zum zweiten Saisonrennen nach Belgien zu reisen, hat diese TV-Optionen.

Endurance-Weltmeister Yoshimura SERT Motul (Suzuki) kommt mit der Gesamtführung zum zweiten Saisonrennen der Langstrecken-WM nach Spa-Francorchamps, wo nach 19 Jahren erstmals wieder ein 24-Stunden-Rennen für Motorräder stattfinden wird. Für den ehemaligen MotoGP-Piloten Xavier Simeon ist es sein Heimrennen, sein Vater Michel hat in den 90er-Jahren solch ein Event in Spa sogar gewonnen.

Neben Suzuki stehen die beiden Spitzenteams von Yamaha und BMW auf der Liste der Favoriten für den Sieg. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa gehören regelmäßig zu den schnellsten auf der Strecke, das YART-Team aus Österreich wird im Rennen eine große Rolle spielen. Bei BMW werden Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni alles geben, um den Ausfall von Le Mans zu kompensieren.

F.C.C. TSR Honda setzte am Donnerstag die Bestzeit in Spa. Josh Hook, Mike di Meglio und Gino Rea überzeugten mit sehr schnellen Zeiten im ersten Qualifying, das Nachttraining lief ebenfalls sehr erfolgreich für das Team mit der Startnummer 5. Ducati hat auf der Berg-und-Tal-Bahn einen sehr schnellen Piloten neben David Checa und Xavi Fores aufgeboten. Der ehemalige Superbike-WM-Star Chaz Davies begeisterte bereits mit einer starken Performance.

Wer es nicht mehr rechtzeitig in die Ardennen schafft, um das Comeback der EWC in Spa-Francorchamps hautnah mitzuerleben, dem bieten sich einige Möglichkeiten, das Rennen zu Hause zu verfolgen.

Der Sportsender Eurosport bietet den Zusehern eine umfassende Übertragung auf die TV-Bildschirme. Um 12.45 Uhr beginnt die Live-Sendung auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1 mit den Startvorbereitungen für den Beginn des Rennens um 13 Uhr. Anschließend bleibt der französische Sender bis 14.45 Uhr auf Sendung, um die Anfangsphase zu präsentieren.

Anschließend läuft die Übertragung auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 bis Mitternacht weiter. Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Nacht geht es dann bereits um sechs Uhr in der Früh weiter mit der Action aus Belgien. Durchgehend bis zur Siegerehrung um kurz nach 13 Uhr bleiben die Livebilder in den Wohnzimmern. Am Sonntag um 21 Uhr bietet Eurosport 1 eine Zusammenfassung des Rennens (55 Minuten).

Rund um die Uhr kann das legendäre Rennen auf ServusTV.com verfolgt werden. Der österreichische Sender zeigt das gesamte Rennen im Livestream bei ServusTV On, allerdings mit englischem Kommentar. Wer den Eurosport-Player abonniert hat (Kostenpflichtig) kann ebenfalls jede Minute online verfolgen.

TV-Plan 24h Spa-Francorchamps, Eurosport:

Samstag, 4. Juni: 12.45 bis 14.45 Uhr, Eurosport 1

14.45 bis 0.00 Uhr, Eurosport 2

Sonntag, 5. Juni: 6:00 bis 13:30 Uhr, Eurosport 2

21.00 bis 21.55 Uhr, Highlights – Eurosport 1