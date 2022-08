YART (2.): «Bereits alle Erwartungen übertroffen»

Das Yamaha-Werksteam fuhr am Freitag im Qualifying in Suzuka auf den zweiten Platz. Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika sind bereit für das restliche EWC-Wochenende in Japan.

Nach dem zweiten Platz am Freitag im Qualifying zum Acht-Stunden-Rennen in Suzuka geht es am Samstag für das Yamaha Austria Racing Team in das entscheidende Top-10-Trial, der über die ersten zehn Startplätze entscheidet.

Trotz der durchwachsenen Bedingungen stand die Mannschaft von Mandy Kainz am Freitag am Ende weniger als drei Zehntel hinter dem Honda-Werksteam (Nagashima, T. Takahashi, Lecuona) und sogar vor dem Kawasaki-Suzuka-Team mit Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam.

Fahrer Marvin Fritz resümierte: «Als Team hatten wir ein großartiges Qualifying, obwohl Karel viel Pech hatte, weil seine beiden Sessions nass waren. Niccolo hat eine unglaubliche Runde gefahren, die beste Zeit einer Yamaha in der EWC in Suzuka. Das ist Wahnsinn, wenn du die Größe unseres Teams mit denen der Werke vergleichst.»

«Ich bin glücklich mit meiner Rundenzeit, wir haben gute Fortschritte mit der Elektronik erzielt, außerdem glaube ich, dass wir eine gute Pace im Trockenen und bei nassen Bedingungen haben», zeigte sich der 29-Jährige optimistisch.

Niccolo Canepa sorgte bei YART für die schnellste Zeit. Die Begeisterung darüber war ihm deutlich anzumerken. «Es war unglaublich, eine Rundenzeit von 2:05,863 min zu fahren. Erst sehr wenige Fahrer konnten in Suzuka jemals unter 2:06 min fahren. Die Yamaha hat perfekt funktioniert, ich hätte sogar noch schneller sein können, denn ich machte einen kleinen Fehler auf meiner schnellsten Runde. Das hat mich ein paar Zehntel gekostet.»

«Das Wichtigste war, dass wir uns für das Top-10-Trial am Samstag qualifiziert haben», fuhr der Italiener fort. «Ich hoffe, es bleibt trocken, denn ich bin noch nie im Top-10-Trial unterwegs gewesen. Wir fühlen uns stark und haben all unsere Erwartungen bereits übertroffen. Wir sind nur Außenseiter gegen die Werksteams.»

Karel Hanika hatte keinen glücklichen Tag auf der 5,8 km langen Strecke in Japan. «Das war eines der härtesten Qualifyings in meiner EWC-Karriere. Leider wurden die Bedingungen in meinen beiden Sessions sehr trickreich, sodass ich nicht viel machen konnte. Ich hatte einen kleinen Sturz im Q1 in der Outlap, als mich ein anderer Fahrer berührt hat», berichtete der ehemalige GP-Pilot. «Anschließend regnete es zu stark für die Slicks, sodass ich keine schnelle Runde fahren konnte. Ich bin trotzdem glücklich, dass das Team einen so guten Job erledigt hat. Wir sind sehr sicher, dass unsere Pace im Rennen sehr konkurrenzfähig sein wird, egal bei welchen Bedingungen.»

Auch Teamchef Mandy Kainz zeigte sich am Freitag zufrieden. «Wir sind sehr glücklich mit dem Qualifying-Ergebnis, besonders weil die Bedingungen es uns nicht einfach machten, zur richtigen Zeit eine gute Rundenzeit zu setzen. Wir sind sehr gespannt auf das Top-10-Trial am Samstag und wir glauben, dass wir weiterhin mit den Rivalen der anderen Werke kämpfen können.»

