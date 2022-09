Markus Reiterberger: «Unser Ziel ist es zu gewinnen»

Für das Team BMW Motorrad World Endurance geht es bei der Jubiläumsausgabe des Bol d’Or darum, mit einem positiven Ergebnis die diesjährige Punktejagd in der Langstrecken-WM zu beenden.

Mit der Jubiläumsausgabe des berühmten Bol d’Or in Le Castellet steht für das Team BMW Motorrad World Endurance mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni sowie Kenny Foray als vierter Fahrer am kommenden Wochenende das Saisonfinale in der Endurance-WM auf dem Programm. Der 24-Stunden-Klassiker, der 1922 zum ersten Mal ausgetragen wurde, feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.

Mit einem erfolgreichen Zwei-Tages-Test im August hat sich die BMW-Truppe rund um den belgischen Teammanager Werner Daemen auf den Bol d’Or vorbereitet. Zudem hat die Mannschaft am Dienstag der Rennwoche an einem weiteren privaten Test teilgenommen. Das Rennwochenende beginnt offiziell mit den ersten Trainings und Qualifikationen am Donnerstag. Das 24-Stunden-Rennen wird am Samstag um 15.00 Uhr MESZ gestartet.

Neben dem BMW Motorrad World Endurance Team treten beim Bol d’Or auch drei private BMW-Teams an. Zu den Stammteams in der Langstrecken-WM gehört das Team LRP Poland. Dazu kommt aus Japan das Team TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW, das sich in Le Castellet die Garage mit dem BMW Motorrad World Endurance Team teilen wird. Die französischen Farben werden durch das Seigneur Motorsport Team Mont Blanc vertreten.

«Der Bol d’Or ist etwas ganz Besonderes», ist sich Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Direktor bewusst. «Es ist ein echter Klassiker, kaum ein anderes Rennen kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Vor drei Jahren sind wir beim Bol d’Or mit dem BMW Motorrad World Endurance Team in unseren Werkseinsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gestartet und haben dabei gleich einen Podiumsplatz geholt.»

«Die aktuelle Saison hatte Höhen und Tiefen für uns. Das Highlight war natürlich der Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Nun lautet das Ziel, die Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Das Team und die Fahrer sind bestens vorbereitet und gehen hoch motiviert in den Bol d’Or. Wir hoffen, dass über die 24 Stunden alles reibungslos läuft und die Mannschaft für ihre harte Arbeit mit einem Top-Resultat belohnt wird.»

«Der Test am Dienstag ist gut gelaufen. Wie allen anderen Teams hat es uns etwas an Grip gefehlt. Doch alles in allem funktioniert das Bike gut und die Fahrer sind wirklich schnell. Es gab keine offizielle Zeitnahme, aber wir haben gesehen, dass die Zeiten gut waren. Die Reifen funktionieren gut. Das Wetter sollte unseren Dunlops entgegenkommen, da es nicht so heiß ist. Am Donnerstag werden wir im Qualifying mehr sehen», so Teammanager Daemen.

«Beim Test am Dienstag haben wir verschiedene Dinge ausprobiert», verriet Markus Reiterberger. «Mit dem Grip war ich nicht zufrieden, es war sehr rutschig. Ich hoffe, dass wir noch einen Schritt machen können. Wir werden unser Bestes geben und hoffen, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Der Bol d’Or wird 100 Jahre alt und natürlich lautet unser Ziel auch hier, zu gewinnen. Ob es gelingt, werden wir sehen.»

Zeitplan

Donnerstag, 15. September

08.50 – 10.50 Uhr Freies Training

14.50 – 16.40 Uhr Qualifying 1

20.30 – 21.30 Uhr Nachttraining

Freitag, 16. September

09.55 – 11.45 Uhr Qualifying 2

Samstag, 17. September

08.30 – 09.15 Uhr Warm-up

15.00 Uhr Start