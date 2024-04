Marc Bongers (BMW): «Ich bin extrem zufrieden»

Marc Bongers am Wochenende bei der Superbike-WM in Assen

Das BMW-Werksteam startete mit Platz 2 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in die Endurance-WM-Saison 2024. Der Motorsport-Direktor von BMW war nach dem Event hocherfreut.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit Bugatti in Le Mans wurde zum Kampf gegen die Kälte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigte das Thermometer zeitweise Temperaturen von nur 2 Grad an. Doch zu dieser Zeit schlug die Stunde der Dunlop bereiften Werks-BMW. Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger und Neuzugang Sylvain Guintoli drehten in der Dunkelheit so richtig auf.

Nach 16 Stunden war die Truppe von Werner Daemen am Sonntagmorgen der Führung sehr nahe, doch ein kleines Problem mit dem Auspuff, führte dazu, dass Yoshimura SERT Motul mit Gregg Black, Dan Linfoot und Etienne Masson in Führung gingen, als Yamaha einen Sturz zu verzeichnen hatte. Zwar blieb das Trio mit der M1000RR der Suzuki immer auf den Fersen, doch am Ende reichte es nicht ganz.

Für BMW war es dennoch ein starker Auftakt in die EWC-Saison 2024. «Ich bin extrem zufrieden – das war ein superschönes Wochenende. Le Mans konnte ich natürlich von Assen aus nur zum Teil verfolgen, aber ich habe es Samstagnacht bis ein Uhr und Sonntagmorgen ab sechs Uhr angeschaut. Es ist klasse, dass das BMW Motorrad World Endurance Team dort Platz 2 eingefahren hat», betonte Marc Bongers, der BMW Motorrad Motorsport Direktor.

«Wir hatten dabei auch ein bisschen Glück mit Problemen bei anderen Teams, aber auch darauf kommt es bei einem 24-Stunden-Rennen an», so der Niederländer, der bei der Superbike-WM in Assen einen Sieg von BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu zu feiern hatte. «Nach Platz 3 im vergangenen Jahr und Rang 2 in diesem Jahr kann man sich ausrechnen, was das Ziel für nächstes Jahr ist. Es war ein toller Start in die FIM EWC 2024.»

Ergebnis 24h Le Mans (21. April):

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000, 857 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR, + 1 Runde

3. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, + 5

4. Kawasaki Webike Trickstar (Leblanc, Ramos, Gamarino), Kawasaki ZX-10R, + 13

5. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R (SST), + 17

6. Tati Team Beringer (Clere, Krummenacher, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, + 18

7. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero Barbosa, Toledo Romero), Kawasaki ZX-10R, + 20

8. BMRT 3D Maxxers (Pilot, Hardt, Cresson), Kawasaki ZX-10R, + 21

9. Chromeburner RAC-41 (Lesch, Tessels, Raffin, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R (SST), + 22

10. Motobox Kremer Racing (Vincon, Rubin, Fetz), Yamaha YZF-R1, + 32

11. 3ART Best of Bike (Vietti-Ramus, Kemmer, Watanuki, Pot), Yamaha YZF-R1 (SST), + 45



Ferner:

17. Metiss-JBB (Pons, Schmidt, Rizza, Akroyd), Metiss (EXP), + 68



Ausgeschieden:

F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel, Soomer), BMW M1000RR (SST)

Mana-Au Competition (Trueb, Miralles Gonzalez, Palomares), Honda CBR1000 RR-R

Maco Racing (Meltzer, Choy, Ishizuka), Yamaha YZF-R1

Honda No Limits (Nigon, Gabellini, Steinmayr, Masbou), Honda CBR1000 RR-R (SST)

Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen:

1. Yoshimura SERT Motul, 61 Punkte

2. YART - Yamaha, 52

3. BMW Motorrad World Endurance, 51

4. Kawasaki Webike Trickstar, 39

5. Tati Team Beringer, 33

6. Bolliger Switzerland, 28

7. BMRT 3D Maxxers, 24

8. Motobox Kremer, 20

9. KM99, 18

10. Wojcik Honda, 12

11. F.C.C. TSR Honda, 5

12. Viltais Honda, 2

13. Maco Racing, 1

Markenwertung nach 1 von 4 Rennen:

1. Yamaha, 43 Punkte

2. Kawasaki, 43

3. Suzuki, 40

4. BMW, 33

5. Honda, 32