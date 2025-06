Ziel von YART und Marvin Fritz: Der Hattrick in Spa

Vor dem zweiten Rennen der Langstrecken-WM 2025 in Spa-Francorchamps gilt das Yamaha Austria Racing Team als Favorit. Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran reisen mit der WM-Führung im Gepäck nach Belgien.

Neben dem Sieg beim EWC-Auftakt in Le Mans im April und der dadurch resultierenden WM-Führung sind auch die zwei Siege in den letzten beiden Langstrecken-WM-Rennen in Spa ein klares Indiz für die Favoritenrolle des Yamaha-Werksteams YART für das Rennen in den Ardennen am Wochenende. 2023 gewann die Truppe von Mandy Kainz das 24-Stunden-Rennen auf der 6,9 km langen Piste in Belgien, letztes Jahr wurde der Triumph bei der Jagd über acht Stunden wiederholt.

Neben den herausragenden Siegen steht auch der Rundenrekord auf dem Circuit Spa-Francorchamps beim Yamaha-Werksteam: Marvin Fritz pilotierte die Yamaha R1 im Qualifying 2024 in 2:18,551 min um die Berg-und-Tal-Bahn.

«Wenn ich an Spa denke, bekomme ich Gänsehaut», stellte Fritz seine Gefühle in den Vordergrund. «Die Strecke ist sieben Kilometer lang und die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei 190 km/h – das ist super schnell! Wir haben eine spezielle Beziehung zur Strecke mit den Siegen in den letzten beiden Jahren. Unser Ziel ist deshalb klar: Wir möchten den Hattrick erreichen.»

Kurzer Rückblick: Die acht Stunden von Spa im letzten Jahr entwickelten sich schnell zu einem spannenden Strategiekampf. Das YART-Team hatte zwar das höchste Tempo, verbrauchte aber so viel Benzin, dass es einen Boxenstopp mehr einlegen musste als die Konkurrenz. So blieb der Kampf um den Sieg bis zur letzten Stunde spannend, als das Suzuki-Team Yoshimura SERT Motul den ersten Platz an den österreichischen Rivalen abgeben musste, wenn auch nur mit einem knappen Vorsprung von 40,145 Sekunden.

Der deutsche Yamaha-Star erklärte anschließend: «Wir kommen als Sieger von Le Mans nach Spa und das nimmt uns eine Menge Druck. Es ist aber ein komplettes Sprintrennen, das kann man nicht gewinnen, wenn man 95 oder 98 Prozent gibt. Du musst 400 Prozent in jeder Runde geben, denn das Level in der EWC wird jedes Jahr höher.»

2025 könnte auch das Wetter noch eine große Rolle spielen, denn die Vorhersagen für das EWC-Wochenende in Spa-Francorchamps sind nicht besonders herausragend. Training und Qualifyings am Freitag könnten bei widrigen Bedingungen über die Bühne gehen, was für zusätzliche Spannung auf der Ardennen-Achterbahn sorgen dürfte.

Zeitplan 8h Spa 2025:

Freitag, 6. Juni

9.00 - 11.00 Uhr Freies Training

13.35 - 14.55 Uhr Erstes Qualifying

16.25 - 17.45 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 7. Juni

9.00 - 9.30 Uhr Warm-up

12.30 - 20.30 Uhr Rennen