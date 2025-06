Bock auf Langstrecke? 44 Teams greifen in Spa an

Ein Feld von mehr als 40 Teams, eine spektakuläre Rennstrecke und die schnellsten Langstrecken-Fahrer der Welt. In Spa-Francorchamps geht am Wochenende die zweite EWC-Runde 2025 über die Bühne. Eine Übersicht.

Am Freitag und Samstag nimmt die Endurance-Weltmeisterschaft für Motorräder in Spa-Francorchamps wieder Fahrt auf. Nach dem nervenaufreibenden EWC-Saisonstart in Le Mans am Osterwochenende kommen die Teilnehmer in dieser Woche zum zweiten Lauf 2025 nach Belgien. Das Acht-Stunden-Rennen von Spa wird dabei mit einem starken Teilnehmerfeld für die Fans vor Ort sein.

Insgesamt 44 Teams treten am Samstag um 12.30 Uhr (MESZ) auf der spektakulären Rennstrecke in den Ardennen an. Aufgeteilt ist das Feld in 16 EWC-Mannschaften, 23-Superstock-Teams und sechs teilnehmenden Production-Crews. Die Produktions-Klasse gibt es in der Langstrecken-WM seit diesem Jahr, um den Teams den Einstieg in die Serie noch einfacher und günstiger zu gestalten.

Als Favorit und WM-Spitzenreiter kommt das Yamaha Austria Racing Team (YART) zur 6,985 km langen Berg-und-Tal-Bahn nach Belgien. Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran gewannen in den letzten beiden Jahren in Spa und triumphierten beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in dieser Saison. Der Rundenrekord auf dem Circuit Spa-Francorchamps stammt ebenfalls von einem Yamaha-Piloten: Marvin Fritz fuhr auf der R1 von YART 2024 im Qualifying eine Zeit von 2:18,551 min.

Neben Yamaha werden aber auch BMW, Yoshimura SERT Motul (Suzuki), F.C.C. TSR Honda und Kawasaki Webike Trickstar mit ihren gewohnt schlagkräftigen Mannschaften am Start stehen. Gerade für das BMW-Werksteam (Reiterberger, Guintoli, Odendaal) von Werner Daemen ist Spa ein Highlight, denn der Sitz der Mannschaft liegt nur weniger Kilometer vom Geschehen entfernt. Mit Elf Marc VDS /KM99 gehört eine weitere Mannschaft aus Belgien zum erweiterten Favoritenkreis. Die Yamaha-Mannschaft um Mario Küpper möchte nach dem Bol d’Or 2024 ein weiteres Podium ins Visier nehmen.

Auch das Wetter spielt auf der spektakulären Rennstrecke im Osten von Belgien eine große Rolle. Laut Prognose gibt es für den Trainings-Freitag eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Leichter Regen über den ganzen Tag verteilt dürfte es den Teilnehmern auf der Highspeed-Piste nicht einfach machen – stürmische Böen kommen noch hinzu. Der Wind soll am Samstag ebenfalls bleiben, jedoch dürfte es trocken sein bei frischen 15 Grad.

Tickets für das Event gibt es noch online ab 39 Euro für den Freitag und 44 Euro für den Renntag am Samstag. Ein Zwei-Tages-Ticket ist für 54 Euro erhältlich und bringt Zutritt rund um die Strecke, zu allen Tribünen und ins Fahrerlager. Außerdem ist ein Pitwalk im Preis enthalten – die Gelegenheit, Autogramme und Fotos der Fahrer zu sammeln.

Zeitplan 8h Spa 2025:

Freitag, 6. Juni

9.00 - 11.00 Uhr Freies Training

13.35 - 14.55 Uhr Erstes Qualifying

16.25 - 17.45 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 7. Juni

9.00 - 9.30 Uhr Warm-up

12.30 - 20.30 Uhr Rennen