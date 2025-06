Andrea Locatelli: «In Suzuka zu fahren ist eine Ehre»

Wie man sich zum 70-Jahr-Jubiläum mit dem Sieg beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka selbst ein Geschenk machen will, schickt das Yamaha-Werksteam ein schlagkräftiges Trio in die Schlacht.

SPEEDWEEK.com-Leser wissen es längst. Mit MotoGP-Ass Jack Miller, dem früheren Supersport-Weltmeister und jetzigen Superbike-WM-Piloten Andrea Locatelli und dem Lokalmatador Katsuyuki Nakasuga schickt Yamaha ein prominent besetztes Werksteam ins prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Die 46. Auflage des Langstreckenrennens ist für den Motorradhersteller von besonderer Bedeutung, feiert man dieses Jahr doch das 70-jährige Jubiläum.

Während Evergreen Nakasuga mit vier Siegen einer der erfolgreichsten Fahrer des Klassikers ist und der Australier Miller 2017 mit den Japanern Takumi Takahashi und Takaaki Nakagami im Honda-Team von MuSASHI RT HARC-PRO als Vierter den Sprung aufs Podium denkbar knapp verpasste, wird der Italiener zum ersten Mal beim wichtigsten Rennen für die japanischen Motorradhersteller an den Start gehen.

«Für mich ist es eine große Ehre, für Yamaha beim Acht-Stunden-Rennen von Suzuka teilnehmen zu dürfen», ist sich Locatelli, der kürzlich seinen Vertrag mit Yamaha für die Superbike-WM verlängert hat, seiner Verantwortung bewusst. «Es bedeutet mir sehr viel, dass Yamaha mir diese Gelegenheit gibt. Das war schon immer mein Wunsch, aber es mit dem Yamaha Factory Racing Team zu tun, ist etwas ganz Besonderes.

«Suzuka ist eine fantastische Strecke. Auf diesem einzigartigen Kurs an den Start zu gehen ist eine neue Chance und Erfahrung für mich, auf die ich mich sehr freue. Ich danke Yamaha und allen, die an diesem Projekt mitarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, zum Test und dann zum Rennen zu fahren, um für Yamaha in diesem wichtigen Rennen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

«Zunächst einmal freue ich mich sehr, Andrea im Team willkommen zu heißen. Mit seinem Beitritt ist das dritte Teil unseres Puzzles komplett, denn alle drei Fahrer bringen etwas Einzigartiges in die Mannschaft ein», so der General Manager der Motorsport Strategy Division, Yamaha Motor Co., Ltd., Tetsu Ono.

«Nakasuga verfügt über jede Menge Erfahrung mit unserer R1 beim Acht-Stunden-Rennen auf dem Suzuka Circuit. Miller bringt die Leidenschaft und den Kampfgeist mit, um das Team anzuspornen, und Locatelli zeichnet sich durch seine charakteristische Beständigkeit aus, gepaart mit einer besonderen Motivation, sich erstmals dem Langstreckenrennen zu stellen.»

«Wataru Yoshikawa als erfahrener Teammanager wird sicherlich das bestmögliche Paket schnüren, um die unterschiedlichen Stärken der Fahrer optimal zu kombinieren und das Potenzial der Yamaha YZF-R1, das in den Rennen zur All-Japan-Meisterschaft perfektioniert wurde, in bewährter Weise auszuschöpfen», ist sich Ono sicher.

«Für das Rennen denke ich, dass es genau so sein wird, wie Nakasuga es bei der Teamvorstellung im März gesagt hat, als er davon sprach, mit einem neu formierten Werksteam zurückzukommen, um uns für 2019 zu rächen. Wir wollen das 70-jährige Jubiläum von Yamaha mit einem Sieg beim Acht-Stunden-Rennen feiern und zwar zusammen mit unseren Fans aus aller Welt. Wir zählen auf die Anfeuerungsrufe und die Unterstützung von allen!»