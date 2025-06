Spa-Erfolg: Befreiungsschlag für BMW-Pilot Jan Bühn

Jan Bühn gab an diesem Wochenende sein Comeback in der Endurance-Weltmeisterschaft. Gemeinsam mit Hannes Soomer und Leandro Mercado gelang ihm der Sieg beim Acht-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps auf BMW.

In Le Mans musste Jan Bühn noch zuschauen, doch für das zweite Rennen der Langstrecken-WM war der Kronauer wieder am Start. Mit dem neu formatierten Team Champion-MRP-Tecmas gab er am Freitag und Samstag sein Comeback in der Superstock-Klasse der EWC. Zusammen mit Hannes Soomer und Leandro Mercado startete er auf einer BMW M1000RR für das Team von Werner Daemen.

Trotz des durchwachsenen Wetters am Freitag, konnte sich das Trio auf der 6,9 Kilometer langen Piste die Pole-Position in ihrer Klasse sichern. Jan hatte im Qualifying 2 mit technischen Problemen zu kämpfen, nachdem sein Teamkollege einen Unfall mit dem Motorrad hatte – seine Zeiten blieben somit hinter seinen Erwartungen.

Im Rennen am Samstag konnte der 34-Jährige dann aber wieder seine ganze Klasse zeigen. Auf trockener und auch nasser Fahrbahn fuhr Bühn Spitzenzeiten. Während der Start noch im Trockenen durchgeführt wurde, setzte nach 2,5 Stunden immer wieder starker Regen ein und machte das Rennen zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit. Das Champion-MRP-Tecmas-Team behielt aber in jeder Situation die Nerven und dominierte den Lauf bis zum Fallen der Zielflagge.

Jan Bühn, Hannes Soomer und Leandro Mercado fuhren so in ihrem ersten Einsatz 2025 gleich den Superstock-Sieg für BMW ein. In der Gesamtwertung liegt die Mannschaft nun mit 35 Punkten auf Platz 7.

«Für uns war es wirklich ein perfektes Wochenende. Wir hatten vorab keine Testfahrten, deshalb gab es einige Fragezeichen», berichtete Bühn im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es ist ein ganz neues Team und auch ein neues Motorrad. Dass wir jetzt gleich so ein gutes Wochenende erleben, mit der Pole-Position und dem Sieg, ist natürlich perfekt.»

Der Langstrecken-Routinier ordnet den Erfolg weit oben an. «Es bedeutet mir wirklich sehr viel, denn die letzten anderthalb Jahre waren für mich wirklich nicht sehr erfreulich, mit den vielen Ausfällen und keinem zählbaren Ergebnis. Mit so einem Wochenende zurückzukommen ist für mich enorm wichtig», so der BMW-Pilot. «Ich bin sehr glücklich und freue mich auf das, was noch kommt. In Le Castellet greifen wir dann wieder an.»

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand Superstock:

1. National Motos Honda, 81

2. Team 18 Pompiers Igol, 60

3. 3ART Best of Bike, 56

4. Team Etoile, 51

5. Dafy Rac-41, 49

6. Honda No Limits, 37

7. Champion-MRP-Tecmas, 35

8. Team 33 Louit April Moto, 31