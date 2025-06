Motobox Kremer (Yamaha) in Spa: «Kühlen Kopf bewahrt»

Für das private Team Motobox Kremer Racing lief das zweite Saisonrennen in Spa-Francorchamps ordentlich, dabei hatte das EWC-Wochenende zunächst einige Herausforderungen zu bieten. Ein Top-10-Platz als Endergebnis.

Bereits am Donnerstag ging es für das Team Motobox Kremer auf dem Circuit Spa-Francorchamps um die Einstellungen für das zweite Rennwochenende der EWC 2025. Bei den Testfahrten herrschte jedoch vorwiegend durchwachsenes Wetter und somit hielten sich die gewonnenen Erkenntnisse in Grenzen. Twan Smits, Sheridan Morais und Daniel Rubin gingen dennoch voller Zuversicht in den Freitag, an dem unter anderem die Qualifyings über die Bühne gingen.

Bei kalten Außenbedingungen und nasser Strecke ging es auch am Freitag schwierig los. Zum Qualifying besserten sich die Bedingungen jedoch und so konnte das Fahrer-Trio ordentliche Zeiten auf den Asphalt brennen. Letztendlich sprang für das Team aus Oberneisen Startplatz 26 für das Acht-Stunden-Rennen am Samstag heraus.

Auch der Samstag startete mit viel Regen zum Warm-up. Doch bis zum Rennstart auf der 6,9 Kilometer langen Strecke um 12.30 Uhr trocknete die Piste ab. Twan Smits fuhr für das Team von Manfred Kremer und Georg Haas den Start und verbesserte sich im ersten Stint noch auf Platz 22. Auch Sheridan Morais und Daniel Rubin kamen gut ins Rennen, sodass zur Rennhalbzeit ein Platz in den Top-20 erreicht war. Der Regen hatte mittlerweile wieder eingesetzt und so ging es bei 13 Grad Außentemperatur und völlig nasser Fahrbahn in den Abend hinein.

75 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge stürzte Smits in der schnellen Kurve Eau Rouge auf Platz 14 liegend. Der Niederländer konnte die Yamaha jedoch gleich wieder aufheben und ohne Unterbrechung weiterfahren. Bis zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge konnte das Trio das Zeitenniveau hochhalten. Probleme mit der Kraftübertragung machten es am Ende nochmal spannend, doch Rubin konnte schließlich Rang 15 einfahren. In der EWC-Wertung bedeutet das Platz 10 und elf WM-Punkte. In der Gesamtwertung liegt das Team nach zwei von vier Rennen auf Position 10.

«Für das Team war es ein herausforderndes und spannendes Wochenende mit vielen Highlights», betonte Georg Haas im Anschluss bei SPEEDWEEK.com. «Nach einem etwas enttäuschenden Qualifying-Ergebnis lief das Rennen am Samstag trotz der schwierigen Wetterverhältnisse sehr gut. Von Platz 26 haben wir uns auf den 15. Rang vorgearbeitet und damit Platz 10 in der stark besetzten EWC-Klasse erreicht.»

Haas weiter: «Ein großes Lob möchte ich an unsere drei Fahrer aussprechen, denn sie haben unter allen Gegebenheiten einen kühlen Kopf bewahrt und ihre Klasse gezeigt. Wir sind nun gespannt auf das Suzuka-Abenteuer und werden als Mannschaft weiterhin großartige Momente erleben.

Sheridan Morais zählt als großer Routinier im Team. Seine Erfahrung machte sich letztendlich bezahlt. «Ich bin glücklich mit dem, was wir in dieser Woche als Team erreicht haben. Wir hatten einen wirklich harten Start in das Wochenende mit ein paar Zwischenfällen, aber das Team hat sehr hart zusammengearbeitet», so der Südafrikaner. «Selbst kurz vor dem Rennstart haben wir noch Teile ausgewechselt, aber im Rennen hat das Motorrad perfekt funktioniert. Meine Teamkollegen haben sich buchstäblich den Hintern abgefahren und das ist alles, was ich mir vorstellen kann. Danke an die beiden und an alle Leute, die involviert sind.»

«Ab dem Trainingstag am Donnerstag hatten wir schwierige Wetterverhältnisse, was dazu führte, dass wir wenig Fahrzeit im Trockenen hatten», blickte Daniel Rubin auf den Lauf in Spa zurück. «Zusätzlich machte unsere Elektronik Probleme, welche wir aber zum Glück am Ende des Tages in den Griff bekommen haben. Am Freitag hatten wir dann endlich ein paar trockene Runden und ich konnte mich aufs Bike einschießen.»

Der 27-Jährige aus Schwanau erklärte anschließend: «Twan hat dann am Samstag einen guten Start hingelegt und wir sind in den ersten Stunden von Platz 26 gut nach vorne gekommen – trotz der schwierigen Wetterbedingungen. Nach einem Ausrutscher von Twan und technischen Problemen in meinem letzten Stint, konnten wir glücklicherweise noch Gesamtplatz 15 und Rang 10 in der EWC-Klasse ins Ziel retten. Insgesamt können wir als Team zufrieden sein mit dem Ergebnis.»

Twan Smits ist der Junior im Team. In Belgien bestritt er sein erstes Endurance-Rennen. «Es war ein wichtiges und herausforderndes Wochenende für mich. Weil ich erstmals nach Spa kam und die Fahrzeit im Trockenen sehr limitiert war, musste ich schnell lernen», fasste der 21-Jährige zusammen. «Trotz der schwierigen und wechselnden Bedingungen, bin ich mir sicher, hat das Team das Beste aus jeder Session geholt und großartig gearbeitet hat. Wir haben definitiv sehr viel Potenzial und ich bin zuversichtlich, dass wir uns jedes Rennen verbessern können. Ich bin gespannt und schaue nach vorne auf das Rennen in Suzuka, damit wir als Team weiter Fortschritte machen können.»

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand EWC nach 2 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 69

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5