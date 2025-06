8h Spa: Techer und Perolari erfolgreiches Honda-Duo

Das zweite Saisonrennen der Langstrecken-WM in Spa wurde für Honda zum großen Triumph. Corentin Perolari und Alan Techer sorgten für den ersten EWC-Sieg des F.C.C. TSR Honda-Teams seit den 24h Le Mans 2023.

Mit dem Trio Alan Techer, Corentin Perolari und Taiga Hada ging es für Honda in die Endurance-WM-Saison 2025. Nach einigen Stürzen beim Saisonauftakt in Le Mans am Osterwochenende reichte es nur zu Rang 8 für F.C.C. TSR Honda. Umso spannender war die Frage, ob das Team beim zweiten Rennen in Spa-Francorchamps den Weg zurück auf das Podium finden würde, nachdem 2024 nicht ein einziger Podestplatz gelang.

Im Qualifying auf der 6,985 km langen Kurs in Belgien holten sich Techer, Hada und Perolari Startplatz 4. Der Abstand zum Pole-Setter Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot) war mit vier Zehnteln überschaubar und so waren die Hoffnungen auf ein starkes Rennen weiter aufrecht.

Beim Start am Samstag unter abtrocknender Piste gelang Perolari, der ansonsten erfolgreich auf Honda in der Supersport-WM unterwegs ist, einen kleinen Vorsprung zu seinen Verfolgern an der Spitze herauszufahren. Doch bei immer wieder einsetzendem Regen war die Pace des japanischen Teams nicht stark genug im Vergleich zu Yamaha.

Weil YART allerdings im Rennen zweimal stürzte und auch noch eine Strafe kassierte, fuhren Perolari und Techer den Sieg auf der Fireblade nach Hause. Hada, der als dritter Fahrer gemeldet war, kam nicht zum Einsatz, da er schlicht zu wenig Erfahrung auf der Strecke von Spa und unter den schwierigen Bedingungen vorzuweisen hatte. «Ich bin wirklich sehr glücklich, es wurde wirklich gute Arbeit vom Team geleistet», strahlte Perolari nach dem Abenteuer in den Ardennen und fügte wortkarg hinzu: «Danke an das Team und an Alan, es ist wirklich unglaublich.»

«Wir haben zwei Jahre lang gezeigt, dass wir schneller sind, aber jedes Mal haben wir einige Probleme bekommen», lautete das Fazit von Ex-Moto3-WM-Pilot Alan Techer. «In diesem Winter haben wir einige Dinge im Team geändert und es sind viele neue Leute hinzugekommen. In Le Mans hatten wir etwas Pech. Wir wussten, dass wir in diesem Rennen eine gute Pace im Trockenen haben würden, aber bei nassen Bedingungen würden wir es schwieriger haben als andere Teams. Der Fehler von YART brachte uns am Ende ein großartiges Ergebnis ein.»

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand EWC nach 2 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 69

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5