YART: WM-Führung trotz Stürzen und Strafe ausgebaut 08.06.2025 - 00:34 Von Tim Althof

Was für ein Renntag für das Yamaha Austria Racing Team! Lange Zeit führten Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran das EWC-Rennen in Spa an, doch am Ende sollte nicht alles nach Plan laufen.