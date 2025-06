8h Spa: Honda triumphiert bei erneuter Regenschlacht

Das Team F.C.C. TSR Honda siegte nach fehlerfreier Fahrt beim Acht-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. BMW holte Platz 2, Rang 3 ging an das Yamaha-Werksteam, das zwei Stürze und eine Strafe zu verkraften hatte.

Das Wetter in Spa ist historisch gesehen ein Phänomen. So war es dann auch am Samstag zum zweiten Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft 2025. Das Acht-Stunden-Rennen wurde im Trockenen gestartet, doch nach 2,5 Stunden kam der Regen auf der gigantischen Rennstrecke hinzu. Und er blieb über den gesamten Abend – manchmal tröpfelte es, manchmal traf die Piste in den Ardennen Starkregen.

Entsprechend spannend wurde der Rennverlauf. Nachdem Sylvain Guintoli auf der BMW von BMW Motorrad World Endurance bei einsetzendem Regen die Führung von F.C.C. TSR Honda übernommen hatte, kam bald die Zeit vom Yamaha-Werksteam. Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran brachten die R1 mit einer unantastbaren Pace an die Spitze und setzten sich anschließend von den Verfolgern ab.

Nach etwas mehr als fünf Stunden passierte Marvin Fritz ein Fehler in Kurve 10. Der 32-Jährige kam von der Strecke ab und stürzte im Kiesbett. Stark verschmutzt, aber technisch ohne Probleme, konnte er sein Bike zurück auf die knapp sieben Kilometer lange Strecke bringen und dabei behielt er sogar die Führung für YART. Da der österreichischen Mannschaft allerdings bei einem Routine-Boxenstopp ein Fehler unterlaufen war, brummte die Rennleitung dem WM-Leader eine Stop-and-Go-Strafe auf. Somit ging zwei Stunden vor dem Ende Honda wieder in Führung.

Jason O’Halloran kämpfte sich 20 Minuten später zurück und überholte Corentin Perolari für die Spitzenposition. Doch 90 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge stürzte auch der Australier. In Kurve 8 musste er das Bike aus dem Kies ziehen und anschließend zu einem dreiminütigen Reparaturstopp in die Box abbiegen. Honda, Markus Reiterberger auf der Werks-BMW und Yoshimura SERT Motul zogen somit vorbei und es blieb Zwischenrang 4.

Während YART sich bis zum Ende noch auf Platz 3 kämpfen konnte, triumphierte Honda mit Alan Techer, Corentin Perolari und Taiga Hada – wobei der Japaner im Rennen nicht zum Einsatz kam. Platz 2 sicherte sich das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal.

Die Superstock-Klasse war in Spa geprägt von einem Alleingang der BMW von Champion-MRP-Tecmas. Leandro Mercado, Hannes Soomer und Jan Bühn dominierten das Rennen unter allen Bedingungen und fuhren einen klaren Sieg auf der Ardennen-Achterbahn ein.

Ein erfolgreiches Rennen erlebte das Bolliger Team Switzerland. Die Truppe aus Ruppoldsried fuhr ohne Zwischenfälle mit Nico Thöni, Pedro Romero und Alex Toledo in die Top-10. Damit holte das Team von Kevin Bolliger in Spa Platz 9 und 13 Zähler für die EWC-Gesamtwertung.

Trotz eines Unfalls in der schnellen Kurve Eau Rouge von Twan Smits 75 Minuten vor dem Ende ging es für Motobox Kremer Racing zum Schluss auf Platz 15 - Rang 10 der EWC-Wertung. Die Yamaha-Mannschaft aus Oberneisen konnte das Rennen problemlos fortsetzen und Smits, Daniel Rubin und Sheridan Morais fuhren damit elf WM-Zähler nach Hause.

Das erste Endurance-WM-Rennen für JOJ Racing Parts war für Freddie Heinrich, Maurice Mouton und Daniel Vermaas reich an Erfahrungen. Trotz eines schnellen Sturzes ging es für das Kawasaki-Team von Janik Kaufmann auf Position 33 – EWC-Platz 16 und die ersten fünf Zähler.

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23