BMW auf Rang 2 in Spa: Die Meisterschaft ist das Ziel

Im zweiten Rennen der Endurance-WM-Saison 2025 schaffte das BMW Motorrad World Endurance Team Platz 2 beim «8h Spa Motos». Doch das Fahrertrio machte nach dem Rennen kein Geheimnis um die Zielsetzung 2025.

Nach Platz 3 im Qualifying zum Acht-Stunden-Rennen von Spa ging der Start zum zweiten EWC-Lauf 2025 für das BMW-Werksteam von Werner Daemen zunächst etwas in die Hose. Wie auch das Yamaha Austria Racing Team mit Marvin Fritz blieb Sylvain Guintoli mit der M1000RR zu lange am Startplatz kleben. Nach der ersten Runde auf dem 6,9 km langen Kurs fand sich der Franzose außerhalb der Top-10 wieder.

Doch die Pace bei trockenen Verhältnissen war bei BMW wirklich stark. So kämpften Guintoli, Steven Odendaal und Markus Reiterberger schon bald in den Top-3-Plätzen. Als der Regen einsetzte, übernahm das belgische Team sogar kurz die Führung auf dem Kurs in den Ardennen. Doch im Laufe des Rennens wurde der Regen stärker und blieb beinahe konstant bestehen und das Tempo des Trios reichte nicht für den Speed von YART und F.C.C. TSR Honda.

Weil Yamaha zwei Stürze und eine Strafe zu verzeichnen hatte, gelang dem BMW Motorrad World Endurance Team am Ende der zweite Platz hinter dem Honda-Werksteam mit Alan Techer, Corentin Perolari und Taiga Hada. «Es war ein hartes Rennen, ganz besonders bei dem Wetter, war es nicht einfach», betonte Markus Reiterberger nach der Regenschlacht. «Meine Teamkollegen und das gesamte Team haben ausgezeichnet gearbeitet. Auf und neben der Strecke habe ich mein Bestes gegeben und ich glaube, wir wissen genau, wo wir uns verbessern müssen.»

«Es ist unser erstes Podium mit dem neuen Reifenlieferant. Darüber sind wir sehr glücklich, denn besonders unter diesen Bedingungen, haben wir diese Reifen gebraucht», weiß der 31-Jährige aus Obing und fügte hinzu: «Wir sind wirklich froh, dass wir überlebt haben und es hat uns unserem Meisterschaftsziel einen Schritt nähergebracht. Der Fokus liegt nun auf das Rennen in Suzuka. Danke an das Team und die Sponsoren, ich bin sehr glücklich mit dem Podestplatz.»

Der ehemalige Superbike-Weltmeister und MotoGP-Pilot Sylvain Guintoli betonte: «Zu einem Zeitpunkt des Rennens wollte ich, dass das Rennen abgebrochen wird, denn wir hatten viel Wasser und teilweise Aquaplaning auf der Rennstrecke!» Der Franzose signalisierte das während des Laufs per Handzeichen, doch die Rennleitung reagierte nicht.

«Ich habe bereits am Freitag gesagt, dass es brutal werden würde. Und so war es am Ende auch, ganz besonders mit den Bedingungen», sagte der 42-jährige Routinier im Anschluss. «Der zweite Platz ist gut, es ist ein starkes Ergebnis. Im Trockenen hatten wir eine richtig gute Pace, im Regen fehlte uns etwas. Insgesamt fühlt es sich gut an, zurück auf dem Podium zu sein.»

Auch Steven Odendaal freute sich, zwar nicht unbedingt über Platz 2, aber über den gemachten Schritt. «Es ist ein solides Ergebnis, denn es war einfach, Fehler zu machen bei diesen Verhältnissen. Unser Ziel ist die Meisterschaft, klar ist Platz 2 nicht der Sieg, aber Schritt für Schritt kommen wir dem näher. Wir werden es bis zum letzten 24-Stunden-Rennen versuchen», machte er seine Ambitionen klar.

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand EWC nach 2 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 69

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5