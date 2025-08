8h Suzuka: Nur HRC Honda vor BMW-Team AutoRace Ube

HRC Honda erwies sich im Zeittraining für das 8h-Rennen in Suzuka vor AutoRace Ube Racing als schnellstes Team. Mit Platz 3 vor Yoshimura SERT Motul blieb die Yamaha-Werksmannschaft unter den Erwartungen.

Im abschließenden Zeittraining für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka gab sich das Team HRC Honda keine Blöße. Das Duo Takumi Takahashi und Johann Zarco – Xavi Vierge war zwar für den verletzten Iker Lecuona nachnominiert worden, wurde dann aber wieder von der Nennliste gestrichen – ließ sich auf dem ehemaligen MotoGP-Kurs die Bestzeit nicht nehmen.

Es hat aber nicht viel gefehlt und die japanische BMW-Mannschaft AutoRace UBE Racing (Naomichi Uramoto, Loris Baz, Davey Todd) hätte den Vorjahressiegern auf der Honda-eigenen Strecke beinahe die Show gestohlen. Der japanische Uramoto drehte mit 2:04,796 Minuten die schnellste Zeit des Tages und blieb damit vor allen MotoGP- und Superbike-WM-Assen.

Das mitfavorisierte Yamaha-Werksteam mit Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller – er sorgte mit einem heftigen Abflug für den Unterbrechung der Session – und Andrea Locatelli blieb mit dem dritten Platz vor dem Titelverteidiger Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Dan Linfoot, Cocoro Atsumi) und dem WM-Führenden YART Yamaha mit Karel Hanika, Marvin Fritz und Jason O’Halloran unter den hochgesteckten Erwartungen.

Einen Sprung nach vorne schaffte im zweiten Qualifying das SDG-Ducati Team Kagayama mit Ryo Mizuno, Marcel Schrötter und Leon Haslam. Das Trio verbesserte sich von Rang 10 auf den siebenten Platz. Die Mannschaft BMW Motorrad World Endurance (Markus Reiterberger, Michael van der Mark, Steven Odendaal) markierte unter 55 Teams die neuntschnellste Zeit.

Die Startaufstellung des prestigeträchtigen Langstreckenklassikers wird am Samstag um 15.30 Uhr Ortszeit im sogenannten Top-10-Trial-Shootout ermittelt. Zwei Fahrer pro Mannschaft treten in einem Einzelzeitfahren gegen die Uhr an. Jeder Fahrer hat eine Aufwärmrunde, eine gezeitete Runde und eine Auslaufrunde, in der er in die Boxengasse zurückkehrt.

Die Ergebnisse des Top-10-Trials gründen sich auf der schnellsten Runde pro Team und nicht wie in der Endurance-Weltmeisterschaft üblich auf einer Durchschnittszeit der beiden Piloten. Die WM-Punkte 5-4-3-2-1 für die Qualifikation werden übrigens nach dem Top-10-Trial-Shootout vergeben und nicht nach Abschluss der zweiten Qualifikation.

Zeiten Qualifying 1&2, Suzuka 8 Hours

1. HRC Honda, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:05,187 min. 2. AutoRace Ube Racing, BMW M1000RR, 2:05,346. 3. Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1, 2:05,539. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 2:05,674. 5. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 2:05,963. 6. Astemo Pro Honda SI Racing, Honda CBR1000RR-R, 2:06,066. 7. SDG-Ducati Team Kagayama, Ducati Panigale V4S, 2:06,096. 8. SDG Team HARC-Pro Honda, Honda CBR1000RR-R, 2:06,411. 9. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 2:06,485. 10. TeamATJ with docomo Business, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:06,624.