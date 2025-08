Jack Miller nach Sturz in Suzuka: «Alles in Ordnung»

Die schwierige Rennstrecke in Suzuka forderte im Training für das Acht-Stunden-Rennen seine Opfer. Auch der australische MotoGP-Pilot und Yamaha-Werksfahrer Jack Miller verzeichnete einen der heftigen Abflüge.

Etwas überraschend erwies sich Jack Miller im ersten Qualifying für das 46. Coca-Cola Suzuka 8 Hours als langsamster Fahrer im Yamaha-Werksteam, das HRC Honda den Sieg beim für die japanischen Motorradhersteller so wichtigen Rennen streitig machen soll. Der MotoGP-Pilot verlor mit seiner Zeit von 2:06,276 Minuten auf seine Teamkollegen Katsuyuki Nakasuga und Andrea Locatelli 0,383 bzw. 0,166 Sekunden.

Der 30-jährige Australier war also im zweiten Zeittraining gefordert, die teaminterne rote Laterne abzugeben. Dementsprechend motiviert nahm er die Zeitenjagd auf. Tatsächlich verbesserte er sich um fast eine halbe Sekunde und markierte zu diesem Zeitpunkt die Bestzeit, doch unmittelbar nach Überqueren der Start-Ziellinie flog der Yamaha-Pilot in Kurve 1 spektakulär von der Strecke, worauf sogar das Training unterbrochen werden musste.

«Alles in Ordnung», versicherte Miller gegenüber EWC-Reporter Xavier Simeon nachdem er an die Yamaha-Box zurückgekehrt war. «Ich habe ehrlich gesagt ziemlich zu kämpfen, um das Motorrad anzuhalten. Wir sind vorne etwas zu weich und im Vollangriffsmodus verlangt man natürlich noch etwas mehr. Die erste Kurve ist eine schnelle Stelle und die Mauer ist ziemlich nah, daher bin ich froh, dass ich ohne Verletzung davongekommen bin.»

Das Yamaha-Trio beendete das Qualifying hinter HRC Honda und AutoRace Ube Racing auf Rang 3 und wird am Samstagnachmittag als achtes Team in das Top-10-Trial-Shootout gehen, in dem die Startaufstellung der ersten zehn Plätze ermittelt werden. Die Entscheidung ob Miller einer der zwei Yamaha-Racing-Piloten sein wird, oder ihm Lokalmatador Nakasuga und Superbike-WM-Pilot Locatelli vorgezogen werden, entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt.

Zeiten Qualifying 1&2, Suzuka 8 Hours

1. HRC Honda, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:05,187 min. 2. AutoRace Ube Racing, BMW M1000RR, 2:05,346. 3. Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1, 2:05,539. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 2:05,674. 5. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 2:05,963. 6. Astemo Pro Honda SI Racing, Honda CBR1000RR-R, 2:06,066. 7. SDG-Ducati Team Kagayama, Ducati Panigale V4S, 2:06,096. 8. SDG Team HARC-Pro Honda, Honda CBR1000RR-R, 2:06,411. 9. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 2:06,485. 10. TeamATJ with docomo Business, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:06,624. Ferner: 13. Webike Kawasaki Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 2:06,923. 14. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 2:06,970. 15. S-Pulse Dream Racing, Suzuki GSX-R1000, 2:07,102. 18. Elf Marc VDS Racing Team/KM99, Yamaha YZF-R1, 2:07,446. 19. ERC Endurance, BMW M1000RR, 2:07,678. 41. Motobox Kremer Racing #65, Yamaha YZF-R1, 2:11,336.