Suzuka 8 Hours: Top-10-Trial-Shootout im Live-Stream

Beim Acht-Stunden-Rennen im japanischen Suzuka werden die Startplätze 1 bis 10 im sogenannten Top-10-Trial-Shootout ermittelt. Frühaufsteher haben am Samstagmorgen die Möglichkeit, die Entscheidung live zu verfolgen.

Im Gegenteil zu den Langstrecken-Weltmeisterschaftsrennen in Le Mans, Spa-Francorchamps oder Le Castellet, wo nach dem zweiten Qualifikationstraining die Startplätze feststehen, gibt es beim WM-Lauf in Suzuka ein besonderes Auswahlverfahren und zwar das sogenannte Top-10-Trial-Shootout, zu dem die zehn schnellsten Mannschaften nach dem abschließenden Zeittraining zugelassen sind.

Zur Erklärung: Jedes dieser zehn Teams darf zwei Fahrer für dieses Top-10-Trial-Shootout nominieren. Die Mannschaften, die die Qualifikation auf den Plätzen 10 bis 6 beendet haben, machen in dieser Reihenfolge den Anfang, wobei der langsamere Fahrer jedes Teams zuerst seinen Versuch startet. Erst wenn alle Piloten ihre Runden abgespult haben, greift die zweite Gruppe ins Geschehen ein.

Nach einer Aufwärmrunde wird die Zeit genommen. Lediglich die schnellere Zeit jedes Teams kommt in die Wertung und nicht wie in der Endurance-WM gebräuchlich der Durchschnittswert beider Piloten. In diesem Top-10-Trial-Shootout herrscht Chancengleichheit, kein Fahrer kann bei seinem Einzelzeitfahren durch einen langsamen Konkurrenten behindert werden. Es kann also durchaus der Fall eintreten, dass die Reihung nach dem Qualifying komplett auf den Kopf gestellt wird.

Im Vorjahr verwies YART Yamaha die Konkurrenz auf die Plätze und holte sich zum bereits dritten Mal in ihrer Geschichte die Pole-Position beim mit Abstand wichtigsten Rennen für die japanischen Motorradhersteller, wobei der Deutsche Marvin Fritz für die Bestzeit sorgte. Etwas überraschend ließ damals die Ducati-Mannschaft von Yukio Kagayama das Honda-Werksteam hinter sich. Für BMW Motorrad World Endurance gab es vor Yoshimura SERT Motul die vierte Startposition.

Ob es die österreichische Mannschaft YART Yamaha nach 2012, 2013 und 2024 ein weiteres Mal schafft, allen Mitbewerbern ein Schnippchen zu schlagen und sich die beste Ausgangsposition für die 46. Auflage des Coca-Cola Suzuka 8 Hours zu sichern, können die Fans des Langstreckenrennsports am Samstag auf der Facebook-Seite der FIMEWC ab 08.30 Uhr MESZ im Live-Stream verfolgen.

Zeiten Qualifying 1&2, Suzuka 8 Hours

1. HRC Honda, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:05,187 min. 2. AutoRace Ube Racing, BMW M1000RR, 2:05,346. 3. Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1, 2:05,539. 4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 2:05,674. 5. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 2:05,963. 6. Astemo Pro Honda SI Racing, Honda CBR1000RR-R, 2:06,066. 7. SDG-Ducati Team Kagayama, Ducati Panigale V4S, 2:06,096. 8. SDG Team HARC-Pro Honda, Honda CBR1000RR-R, 2:06,411. 9. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 2:06,485. 10. TeamATJ with docomo Business, Honda CBR1000RR-R-SP, 2:06,624. Ferner: 13. Webike Kawasaki Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 2:06,923. 14. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 2:06,970. 15. S-Pulse Dream Racing, Suzuki GSX-R1000, 2:07,102. 18. Elf Marc VDS Racing Team/KM99, Yamaha YZF-R1, 2:07,446. 19. ERC Endurance, BMW M1000RR, 2:07,678. 41. Motobox Kremer Racing #65, Yamaha YZF-R1, 2:11,336.