Bol d’Or, Q1: Serien-Weltmeister Suzuki weit voraus

Ganz im Zeichen des Teams Yoshimura SERT Motul stand das erste Zeittraining für die 88. Auflage des Bol d’Or. Mit BMW Motorrad World Endurance, YART Yamaha und Kawasaki Webike Trickstar folgen die weiteren Titelanwärter.

Vor dem letzten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft liegt das Team Yoshimura SERT Motul mit 15 Punkten Rückstand auf den Führenden «nur» an der vierten Stelle, doch im ersten Zeittraining für den Bol d’Or zeigten Gregg Black, Etienne Masson und Dan Linfoot deutlich, dass sie den Gewinn des Titels noch lange nicht aus den Augen verloren haben. Jeder Fahrer des Suzuki-Trios markierte in seiner Gruppe die Bestzeit, wobei Black mit 1:51,311 Minuten die Verbesserung des Rundenrekords gelang.

An der zweiten Stelle wurde das Team BMW Motorrad World Endurance, das auch in der WM-Tabelle an der zweiten Stelle liegt, notiert. Markus Reiterberger, Steven Odendaal und Sylvain Guintoli verloren allerdings mehr als zwei Zehntelsekunden auf die provisorische Pole-Position.

Die WM-Führenden, das Yamalube YART Yamaha EWC Official Team mit Karel Hanika, dem frisch vermählten Marvin Fritz – er heiratete kürzlich die Schwester seines Teamkollegen Hanika – und Jason O’Halloran, lauert an der dritten Stelle vor der Mannschaft Kawasaki Webike Trickstar (Roman Ramos, Michael di Meglio, Grégory Leblanc), die sich als WM-Dritte ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen auf den Weltmeistertitel machen darf, beendete das erste Qualifying an der vierten Position.

Ergebnis Bol d’Or, Le Castellet, Qualifying 1 (18. September):

1. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000R, 1:51,397 min. 2. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51,625. 3. Yamalube YART Yamaha EWC Official Team, Yamaha YZF-R1, 1:51,747. 4. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX10R, 1:52,366. 5. Tati Team AVA6 Racing, Honda CBR1000RR-R, 1:52,440. 6. ERC Endurance BMW, BMW M1000RR, 1:52,533. 7. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:52,653.