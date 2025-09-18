Spa-Sieger Jan Bühn muss auf Bol d'Or verzichten

Das Team Champion-MRP-Tecmas gewann im Juni mit Jan Bühn, Leandro Mercado und Hannes Soomer auf BMW das Acht-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Nun muss der Deutsche auf das EWC-Saisonfinale in Le Castellet verzichten

Die Endurance-WM-Saison 2025 war für Jan Bühn ein großes Auf und Ab. Nachdem der Kronauer beim 24h-Event in Le Mans noch auf einen Start verzichten musste, folgte mit dem Team Champion-MRP-Tecmas in Spa-Francorchamps im Juni der Sieg beim Acht-Stunden-Rennen. Beim Finale in Le Castellet am kommenden Wochenende muss der 34-Jährige erneut zusehen.

Bühn hatte sich Ende August beim Training auf seiner Supermoto-Maschine das rechte Wadenbein gebrochen und kämpfte seitdem gemeinsam mit seinen Physiotherapeuten mit voller Kraft für einen möglichen Start beim Bol d’Or. Vor der Rennwoche in Südfrankreich war dann jedoch klar: Ein Start beim 24-Stunden-Rennen ist zu gefährlich, Jan wird nicht teilnehmen.

«Nach Rücksprache mit meinem Arzt muss ich das Rennen in Le Castellet leider absagen», erklärte Bühn im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Problem ist nicht das Wadenbein, sondern das Syndesmoseband. Die Gefahr ist zu groß, dass es durch die Belastung eines 24-Stunden-Rennens wieder reißt und langfristige Folgen hat.»

Der BMW-Pilot aus dem Team von Werner Daemen weiter: «Es ist im Moment natürlich extrem bitter, aber die Aussicht, dass es im kommenden Jahr mit dem Team weitergehen soll, motiviert mich, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Ich wünsche dem Team beim Finale 2025 viel Erfolg und möchte mich bei allen für die Unterstützung im Jahr 2025 bedanken.»

Vorläufiger Zeitplan (MESZ):

Donnerstag, 18. September

14:00 -16:00 Uhr: Freies Training

17:20–19:10 Uhr: Erstes Qualifying

20:40–21:40 Uhr: Nacht-Training

Freitag, 19. September

11:00–12:50 Uhr: Zweites Qualifying

Samstag, 20. September

15:00 Uhr: Start des 88. Bol d’Or

Sonntag, 21. September

15:00 Uhr: Ende des 88. Bol d’Or