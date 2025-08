8h Suzuka: Honda triumphiert, Yamaha knapp geschlagen

Johann Zarco und Takumi Takahashi haben die 46. Ausgabe der «Suzuka 8 Hours» für Honda gewonnen. Die Werksmannschaft besiegte Yamaha in einer nochmal spannenden Schlussphase.

Bereits zum 31. Mal hat Honda, der größte Motorradhersteller der Welt, das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka gewonnen. MotoGP-Star Johann Zarco wiederholte damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr, Rekordsieger Takumi Takahashi holte seinen siebten Triumph auf der 5,8 km langen Strecke in Japan.

Yamaha holte mit dem Werksaufgebot den zweiten Rang und verpasste den Sieg am Ende um 34 Sekunden. Jack Miller, Andrea Locatelli und Katsuyuki Nakasuga kämpften bis zum Ende und bekamen durch zwei Safety-Car-Phasen noch einmal eine Chance auf den Sieg beim dritten Rennen der Langstrecken-WM 2025. Letztendlich entschied am Ende der Kraftstoffverbrauch das Rennen. Während Yamaha acht Boxenstopps benötigte, kam Honda HRC trotz der starken Pace mit einem Stopp weniger aus.

Hinter Honda und Yamaha entwickelte sich ein Kampf um den dritten Platz. Das Honda-Team SDG HARC-Pro. war lange Zeit auf Platz 3 unterwegs. Yuki Kunii, Keito Abe und Teppei Nagoe mussten sich am Ende aber Weltmeister Yoshimura SERT geschlagen geben. Die Mannschaft von Damien Saulnier und Yohei Kato holten mit Dan Linfoot, Gregg Black und Cocoro Atsumi trotz eines Ausrutschers den dritten Rang.

Direkt dahinter fuhr mit dem Team ATJ with docomo Business (Iwata, Suzuki, Kunimine) auf Platz 4 und das BMW Werksteam von Werner Daemen auf Platz 5. Michael van der Mark, Markus Reiterberger und Steven Odendaal sicherten sich 17 WM-Zähler und werden durch den Ausfall von YART Yamaha (Fritz, Hanika, O’Halloran) mit nur einem Zähler Rückstand zum EWC-Finale nach Le Castellet reisen.

Die weiteren permanenten Teams: Platz 8 für das Team Kawasaki Webike Trickstar mir Roman Ramos, Greg Leblanc und Mike di Meglio, Platz 9 für Marc VDS/KM99 (Guarnoni, de Puniet, Marino) und Platz 11 für das deutsche Team ERC (BMW) mit Kenny Foray, Ilya Mikhalchik und David Checa.

Das Privatteam Motobox Kremer Racing landete nach einem schwierigen Wochenende auf Platz 22 – in der EWC-Klasse bedeutet das Rang 17 und somit drei WM-Zähler für Sheridan Morais, Twan Smits und Daniel Rubin.

In der Superstock-Klasse ging der Sieg an das permanente WM-Team Etoile (BMW) mit Hikari Okubo, Kazuki Watanabe und Motoharu Ito. Das Tone Team 4413 EVA (BWM) wurde mit Leandro Mercado, Tomoya Hoshino und Ainosuke Yoshida Zweiter, Platz 3 ging an das Aprilia-Team Revo M2 (Calia, Saltarelli, Ferroni).

8h Suzuka, Ergebnis (3. August):

1. Honda HRC (Zarco, Takahashi), Honda CBR1000 RR-R, 217 Runden

2. Yamaha Racing Team (Nakasuga, Miller, Locatelli), Yamaha YZF-R1, +34,243 sec

3. Yoshimura SERT Motul (Black, Linfoot, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +1 Runde

4. SDG Team HARC-Pro. Honda (Nagoe, Abe, Kunii), Honda CBR1000 RR-R, +1

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, +2

6. AutoRace Ube Racing (Uramoto, Baz, Todd), BMW M1000RR, +3

7. Team ATJ with Docomo Business (Iwata, Suzuki, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R, +3

8. Kawasaki Webike Trickstar (di Meglio, Ramos, Leblanc), Kawasaki ZX10R, +4

9. ELF Marc VDS/KM99 (Marino, de Puniet, Guarnoni), Yamaha YZF-R1, +4

10. Honda Asia Dream Racing (Atiratphuvapat, Anuar, Zaidi), Honda CBR1000 RR-R, +4

11. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +5



Ferner:

15. Team Babyface Titanium (Tsuda, Maeda, Mulhauser), Yamaha YZF-R1, +8

22. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +14

29. SDG-Ducati Team Kagayama (Mizuno, Schrötter, Haslam), Ducati Panigale V4R, +24



Ausgeschieden:

YART Yamaha (Fritz, O'Halloran, Hanika), Yamaha YZF-R1

S-Pulse Dream Racing (Ogata, Folger, Hamahara), Suzuki GSX-R1000R

F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, Hada), Honda CBR1000 RR-R

WM-Stand EWCnach 3 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. BMW Motorrad World Endurance, 87

3. Kawasaki Webike Trickstar, 83

4. Yoshimura SERT Motul, 73

5. ERC Endurance, 68

6. F.C.C. TSR Honda, 58

7. Maxxess by BMRT, 40

8. ELF Marc VDS/KM99, 36

9. Honda HRC, 35

10. Team Bolliger Switzerland, 35

11. Yamaha Racing Team, 28

12. Motobox Kremer Racing, 27

13. Mana-au Competition, 24

14. SDG Team HARC-Pro., 21

15. AutoRace Ube Racing, 18

16. Team Tati AVA6, 18

17. Team ATJ with Docomo, 14

18. Team PMS99 Yamaha Service, 13

19. Honda Asia-Dream Racing, 12

20. Marumae Team Kodama, 9

21. Wojcik Racing Team, 9

22. Kingtyre Fullgas Racing, 8

23. Sanmei Team Taro, 8

24. Maco Racing Team, 7

25. Honda Suzuka Racing, 7

26. Team LRP Polan, 6

27. Team Babyface Titanium, 6

28. Shinsyuren with Totec, 5

29. JOJ Racing Parts, 5