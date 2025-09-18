Langstrecken-WM ab Saison 2026 mit neuem Promotor

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Helmut Ohner
Nur wenige Tage vor dem WM-Finale wurde die Organisation der Endurance-WM ab der Saison 2026 in neue Hände gelegt.
© FIMEWC

Nur wenige Tage vor dem WM-Finale wurde die Organisation der Endurance-WM ab der Saison 2026 in neue Hände gelegt.

Seit 2015 trat Warner Bros. Discovery Sports Europe, als Promotor der Endurance-WM auf. Ab 2026 konzentriert man sich auf die Kernkompetenzen und übergibt die Organisation an die Firmen PHA, ACO und Editions Larivière.
Wie der Motorradweltverband «Federation Internationale de Motorcylcisme (FIM) bekanntgab, werden ab der kommenden Saison zwei neue Veranstalter die Aufgaben von Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe im Bereich Marketing und Promotion für den FIM Speedway Grand Prix (SGP) und die FIM Endurance World Championship (EWC) übernehmen.

Während sich die britische Agentur Mayfield Sports Events künftig um den Speedway-GP kümmert, wird Philibert et Associes (PHA) gemeinsam mit dem Automobile Club de L'Ouest (ACO) und Editions Larivière ab 2024 die Langstrecken-Weltmeisterschaft vermarkten. WBD Sports Europe wird aber weiterhin als globaler Sender und Vertreiber fungieren.

Durch diesen Schritt kann sich WBD Sports Europe auf sein Kerngeschäft konzentrieren, nämlich die Übertragung und Verbreitung an ein globales Publikum über sein breites Portfolio an eigenen und betriebenen Kanälen und Plattformen sowie über Partnerschaften mit anderen führenden Sendern auf der ganzen Welt, um die Reichweite der Übertragungen zu erreichen.

«An der Verfügbarkeit der Übertragungen ändert sich nichts», teilte die FIM mit. «Die Serie wird weiterhin Millionen von Zuschauern über die Kanäle und Plattformen von WBD erreichen, darunter die Streaming-Dienste HBO Max und Discovery+ in Europa und den USA, lineare Kanäle wie Eurosport in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie TNT Sports in Großbritannien und Irland, aber auch über die weitreichende Berichterstattung durch die Sublizenz-Partnerschaften von WBD.»

Claude Michy von PHA, der auch das Acht-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps organisiert, sagte: «Nach der Entscheidung von WBD und auf Wunsch von FIM-Präsident Jorge Viegas haben sich die Organisatoren PHA, ACO und Larivière Editions zusammengeschlossen, um ihre Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln und als neuer Veranstalter der FIM-Langstrecken-Weltmeisterschaft diese Disziplin weiterzuentwickeln und zu fördern.»

