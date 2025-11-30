Langstrecken-WM auch 2026 mit vier Veranstaltungen

Seit der Saison 2019/2020 besteht die Langstrecken-Weltmeisterschaft aus vier Rennen, so auch im kommenden Jahr, in dem in Le Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka und Le Castellet der Weltmeister ermittelt wird.

Das heurige Jahr bescherte eines der spannendsten Finali in der jüngeren Geschichte der Endurance-WM. Bis etwa eine halbe Stunde vor Rennschluss des Bol d’Or hatte das Team BMW Motorrad World Endurance eine Hand an der WM-Krone, doch dann sorgte ein Motorschaden für pures Entsetzen bei der Mannschaft rund um Teammanager Werner Daemen.

Des einen Leid, des anderen Freud. Durch den späten Ausfall holte sich Mandy Kainz und seine Mannen vom Yamaha Austria Racing Team, das mit einem hauchdünnen Vorsprung zum finalen 24-Stunden-Rennen nach Le Castellet angereist war, doch noch den WM-Titel. Damit ging der WM-Pokal nach 2009 und 2023 ein drittes Mal nach Österreich.

In Anlehnung an die Tradition der finanziell aufwändigen und kräftezehrenden Motorrad-Langstreckenrennen umfasst der nun endgültig festgelegte Kalender der FIM-Endurance-Weltmeisterschaft seit der jahresübergreifenden Saison 2019/2020 nur noch vier Veranstaltungen, die Teams und Hersteller gleichermaßen als ausreichend erachten.

Wie schon dieses Jahr stehen 2026 zwei 24-Stunden-Rennen und zwei 8-Stunden-Rennen auf dem Programm. Mitte April beginnt die Jagd nach WM-Punkten auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. Auf der Berg- und Talbahn in Spa-Francorchamps geht es Anfang Juni weiter bevor es ein Monat danach nach Suzuka geht. Der Bol d’Or bildet Mitte September dann den Abschluss der Serie.

Endurance-WM, Termine 2026

14. – 19.04. Le Mans, Frankreich (24 Stunden)

05. – 06.06. Spa-Francorchamps, Belgien (8 Stunden)

03. – 05.07. Suzuka, Japan (8 Stunden)

17. – 20.09. Bol d’Or, Frankreich (24 Stunden)