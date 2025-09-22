Mandy Kainz (YART) leidet mit BMW: «Nicht verdient»
Pure Emotionen bei Mandy Kainz
Weil BMW 25 Minuten vor dem Ende des 88. Bol d’Ors mit einem Motorschaden ausschied, kam das Yamaha Austria Racing Team am Sonntag am Ende doch noch als Zweiter ins Ziel. Konkurrent Yoshimura SERT Motul gewann das Rennen in Le Castellet, doch für das Team von Mandy Kainz gelang trotzdem der WM-Triumph 2025 in der höchsten Endurance-Serie für Motorräder.
Das Fahrer-Trio Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran begann die Saison im April mit einem Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, anschließend folgte Platz 2 in Spa-Francorchamps und ein Ausfall beim Acht-Stunden-Rennen von Suzuka. Nach dem Qualifying in Südfrankreich am Freitag ging YART punktgleich mit BMW in den Bol d’Or und kämpfte dabei ständig um die Top-3-Ränge. Am Ende gelang der Titelgewinn mit einem WM-Zähler Vorsprung auf Suzuki.
«Was soll ich sagen? Das ist Langstrecken-Rennen», betonte Mandy Kainz. «Wir haben so hart gearbeitet, aber es sah so aus, als wäre die Meisterschaft außer Reichweite. Und dann passierte das. Es war ein unglaublicher Zieleinlauf und ich bin so stolz auf das Team. Wir hatten nicht ganz die Pace unserer Rivalen, aber die Jungs gaben niemals auf. Wir haben weitergekämpft, obwohl alle drei Fahrer und einige Mechaniker mit schlimmen Magenproblemen zu kämpfen hatten.»
Der YART-Teamchef weiter: «Es ist noch nicht wirklich angekommen, aber es ist tatsächlich unser dritter WM-Titel… Wow! Ich möchte Yamaha, Bridgestone, all unseren Sponsoren und jedem einzelnen Teammitglied danken. Wir haben es geschafft.»
«Ich möchte außerdem das BMW-Team erwähnen», so Kainz. «Sie waren unglaublich und haben es nicht verdient, diesen Titel auf diese Weise zu verlieren. Wir hatten alle schon Pech, aber das war etwas anderes. Ich möchte ihnen zu einem gigantischen Kampf über die ganze Saison gratulieren.»
Ergebnis Bol d’Or (21. September):
1. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, 728 Runden
2. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +3 Runden
3. Champion-MRP-Tecmas (Cresson, Jähnig, Kovacs, Soomer), BMW M1000RR (SST), +19
4. Rac41 Honda (Leesch, Ishizuka, Manfredi, Poncet), Honda CBR1000 RR-R (SST), +19
5. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +20
6. Team 18 Pompiers (de la Vega, Guittet, Pellizotti, Challamel), Yamaha YZF-R1 (SST), +27
7. Revo-M2 (Calia, Saltarelli, Ferroni, Vitali), Aprilia RSV4 (SST), +29
8. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +35
9. Mana-au Competition (Jacob, Fetz, Elliott), Honda CBR1000 RR-R, +36
10. Team 33 Louit April Moto (Antiga, Sanchis, Gonzalez, Vugrinec), Kawasaki ZX10R (SST), +36
Ferner:
14. Team Tati Ava6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R, +58
24. Wojcik Racing Team 777 (Torres, Molik, Steinmayr, Spinelli), Honda CBR1000 RR-R (SST), +79
Ausgeschieden:
BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR
AutoRace Ube (Uramoto, Baz, Mercado), BMW M1000RR
Motobox Kremer Racing (Morais, Smits, Rubin), Yamaha YZF-R1
Aprilia Le Mans 2Roues (Dehaye, Dupuy, Parisse, Ubl), Aprilia RSV4
F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R
ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR
Elf Marc VDS / KM99 (Delbianco, Marino, Guarnoni), Yamaha YZF-R1
Team Etoile (Okubo, Ito, Watanabe, Okuda), BMW M1000RR (SST)
Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R
WM-Endstand 2025:
1. YART Yamaha, 139 Punkte
2. Yoshimura SERT Motul, 138
3. BMW Motorrad World Endurance, 108
4. Kawasaki Webike Trickstar, 83
5. ERC Endurance, 74
6. F.C.C. TSR Honda, 69
7. Team Bolliger Switzerland, 67
8. Mana-au Competition, 53
9. ELF Marc VDS/KM99, 41
10. Maxxess by BMRT, 40
11. Team Tati AVA6, 36
12. Motobox Kremer Racing, 36
13. Honda HRC, 35
14. Maco Racing Team, 31
15. AutoRace Ube Racing, 31
16. Team PMS99 Yamaha Service, 31
17. Yamaha Racing Team, 28
18. SDG Team HARC-Pro., 21
19. Team ATJ with Docomo, 14
20. Wojcik Racing Team, 12
21. Honda Asia-Dream Racing, 11
22. Sanmei Team Taro, 9
23. Marumae Team Kodama, 8
24. Kingtyre Fullgas Racing, 8
25. Honda Suzuka Racing, 7
26. Team Babyface Titanium, 6
27. Team LRP Poland, 6
28. Bakoun RPT Nagano, 5
29. JOJ Racing Parts, 5
30. Dog House, 3
31. SDG Ducati Kagayama, 2
32. Team Sugai, 1