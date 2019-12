Formel 1

Saison 2020: Die jüngsten Fahrer, der Senioren-Klub

​Alfa Romeo-Sauber-Fahrer Kimi Räikkönen geht als 40-Jähriger in die Formel-1-Saison 2020. Das drückt den Schnitt gewaltig nach oben. Wer hat in der kommenden Saison das jüngste Fahrer-Duo?

In Sachen Alter hat sich die Formel 1 seit der motorsportlichen Steinzeit in den 50er Jahren komplett gewandelt. Die Sieger der ersten Jahre – Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Alberto Ascari – waren alles gestandene Mannsbilder, als sie Rennen und Titel gewannen, durchaus auch mit stattlichem Bauch. Kein Wunder, nannten sie den Italiener Ascari «ciccio», also Dickerchen.

Farina wurde 1950 mit 44 Jahren der erste Formel-1-Champion, Juan Manuel Fangio eroberte seinen letzten GP-Triumph mit 47. Und der unverwüstliche Louis Chiron nahm am 1955er Monaco-GP als 55-Jähriger teil! Drei Jahre danach verpasste er die Qualifikation zu seinem Heim-GP in Monte Carlo mit rüstigen 58 Jahren nur knapp.

Als der Neuseeländer Bruce McLaren – ausgerechnet auf der Nordschleife des Nürburgrings – 1958 sein GP-Debüt gab, war er zarte 20 Jahre alt, das war damals eine so grosse Sensation wie 2015 der erste Grand Prix von Max Verstappen, als der Niederländer in Australien 2015 eben mal 17 Jahre jung war. Als Bruce McLaren sich in Sebring 1959 zum jüngsten GP-Sieger machte, stellte er einen Rekord auf, den erst Fernando Alonso 2003 brechen sollte!

Die 17 Jahre von Max Verstappen bleiben ein Rekord: Die FIA hat inzwischen ein Mindestalter vorgeschrieben (18) und ein Punktesystem eingeführt – wer nicht jahrelang in Nachwuchsserien Punkte gesammelt hat, qualifiziert sich nicht für den Formel-1-Führerschein namens Superlizenz.

Bruce McLaren war eine Ausnahme, der Schnitt im Fahrerfeld pendelte sich in den meisten Saisons von den 60er Jahren bis in die 90er bei rund 32 Jahren ein.



2018 hatten wir sechs Fahrer am Start, die 30 oder älter gewesen sind (Hamilton 34, Vettel 31, Kubica 34, Hülkenberg 31, Grosjean 32 und Räikkönen 39). Weltmeister Lewis Hamilton hat im Spätsommer 2018 gescherzt: «Zum Glück macht Kimi Räikkönen weiter, sonst wäre ich der Älteste im Feld!»



Aber wie sieht das für die Saison 2020 aus? Wir haben uns das mal im Detail angeschaut.





So alt sind die Fahrer beim Saisonstart 2020

Mercedes-Benz

Lewis Hamilton 35

Valtteri Bottas 30

Durchschnitt 32,5



Ferrari

Sebastian Vettel 32

Charles Leclerc 22

Durchschnitt 27



Red Bull Racing

Max Verstappen 22

Alexander Albon 23

Durchschnitt 22,5



McLaren

Lando Norris 20

Carlos Sainz 25

Durchschnitt 22,5



Renault

Daniel Ricciardo 30

Esteban Ocon 23

Durchschnitt 26,5



Toro Rosso (ab 2020 AlphaTauri)

Daniil Kvyat 25

Pierre Gasly 24

Durchschnitt 24,5



Racing Point

Sergio Pérez 30

Lance Stroll 21

Durchschnitt 25,5



Alfa Romeo Sauber

Kimi Räikkönen 40

Antonio Giovinazzi 26

Durchschnitt 33



Haas

Romain Grosjean 33

Kevin Magnussen 27

Durchschnitt 30



Williams

George Russell 22

Nicholas Latifi 24

Durchschnitt 23



Fazit

Wegen Kimi Räikkönen hat Alfa Romeo-Sauber das älteste Fahrerduo, Schnitt 33 Jahre, knapp vor Mercedes (32,5). Witzig: Das Red Bull Racing-Duo ist mit 22,5 Jahren Durchschnitt zwei Jahre jünger als das Duo jenes Teams, das RBR eigentlich mit Talenten ausrüsten soll, Toro Rosso (ab 2020 AlphaTauri).



Red Bull Racing und McLaren haben mit 22,5 Jahren das jüngste Duo.



Durch die Rückkehr von Esteban Ocon bei Renault (anstelle von Nico Hülkenberg) und durch das Debüt des Kanadiers Nicholas Latifi bei Williams (für den GP-Veteranen Robert Kubica) beträgt der Schnitt zu Beginn der Saison 2020 26,7 Jahre, das ist gleich wie vor einem Jahr.



Zum Vergleich: 2018 waren die Fahrer durchschnittlich 26,6 Jahre alt, 2017 26,5 Jahre.