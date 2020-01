Formel 1

F1-WM 2020: Neue Startzeiten in Silverstone & Austin

Die meisten Startzeiten für die Saison 2020 stehen fest: Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Startschuss in Silverstone und in Austin jeweils eine Stunde. Die Startzeit für den Japan-GP folgt in den nächsten Wochen.

Formel-1-Fans aufgepasst: Die GP-Verantwortlichen haben die Startzeiten-Liste für die anstehende Saison veröffentlicht, die mit dem Australien-GP am 15. März in Melbourne losgeht. Im Vergleich zum Vorjahr ändern sich nur zwei Termine: Das Rennen in Grossbritannien und der WM-Lauf in den USA werden jeweils eine Stunde später als noch 2019 gestartet.

In Silverstone findet auch das Qualifying eine Stunde später statt. Für die F1-Fans im deutschsprachigen Raum ändert sich aber nur der Termin für den Grossbritannien-GP, denn wegen der Zeitumstellung fällt der Startschuss für den USA-GP in Austin, Texas, auch in diesem Jahr wieder um 20.10 Uhr.

Die neue Formel-1-Führung ist 2018 dazu übergegangen, die Rennen in Europa eine Stunde später zu starten und immer um zehn Minuten nach der vollen Stunde. Immer wieder fragen sich die Fans: Was bitteschön soll das mit den zehn Minuten? Antwort: Dieser Schritt ist erfolgt, damit jene Sender, die nur ein kurzes Zeitfenster für die Live-Übertragungen zur Verfügung haben, eine kurze Vorberichterstattung liefern können.

Startzeiten 2020

15. März: Melbourne/AUS, 16.10h Lokalzeit (= 6.10h europäische Zeit)

22. März: Bahrain/BRN, 18.10h (16.10h)

5. April: Hanoi/VN, 14.10h (9.10h)

19. April: Shanghai/RCH, 14.10h (8.10h)

3. Mai: Zandvoort/NL, 15.10h

10. Mai: Montmeló bei Barcelona/E, 15.10h

24. Mai: Monte Carlo/MC, 15.10h

7. Juni Baku/AZ, 16.10h (14.10h)

14. Juni: Montreal/CDN, 14.10h (20.10h)

28. Juni: Le Castellet/F, 15.10h

5. Juli: Spielberg/A, 15.10h

19. Juli: Silverstone/GB, 15.10h (16.10h)

2. August: Mogyoród bei Budapest/H, 15.10h

30. August: Francorchamps/B, 15.10h

6. September: Monza/I, 15.10h

20. September: Singapur/SGP, 20.10h (14.10h)

27. September: Sotschi/RUS, 14.10h (13.10h)

11. Oktober: Suzuka/J - steht noch nicht fest

25. Oktober: Austin/USA, 14.10h (20.10h)

1. November: Mexico City/MEX, 13.10h (20.10h)

15. November: São Paulo/BR, 14.10h (18.10h)

29. November: Abu Dhabi/UAE, 17.10h (14.10h)