Formel 1

Max Verstappen: Red Bull-Deal schnell besiegelt

Die Verhandlungen von Max Verstappen und Red Bull Racing über die Vertragsverlängerung bis Ende 2023 liefen schnell und problemlos ab, wie Raymond Vermeulen verrät, der den GP-Star zusammen mit seinem Vater Jos managt.

Die Zahlen, die über Max Verstappens Gage für die nächsten Jahre kursieren, sind mit Vorsicht zu geniessen. Denn die Details zum Abkommen, das den schnellen Niederländer in den nächsten Jahren an das Red Bull Racing-Team bindet, sind geheim. Die Rede ist von mehr als 15 Millionen US-Dollar, die der Ausnahmekönner kassieren soll. Im Jahr, versteht sich.

Sicher ist: Der Niederländer hat ein Abkommen unterschrieben, der erst nach der Saison 2023 ausläuft. Und die Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Teams aus Milton Keynes liefen schnell und ohne Probleme ab, wie Raymond Vermeulen gegenüber Formule 1 betont. «Wir hatten unser erstes unverbindliches Gespräch beim Abendessen mit (Red Bull-Motorsportberater, Anm.) Helmut Marko in Brasilien», verrät der Manager.

Und Vermeulen, der sich zusammen mit Max’ Vater Jos um das Management des achtfachen GP-Siegers und WM-Dritten kümmert, fügt an: «Danach entwickelte sich das Ganze, wir führten mehrere Gespräche untereinander, in denen es um die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele ging, die man verfolgt.»

«Wir glauben, dass wir noch einige Ziele haben, die wir zusammen mit Red Bull Racing und Honda erreichen wollen», erklärt der Manager, und betont: «Red Bull half uns damals, in die Formel 1 aufzusteigen. Und wir haben vollstes Vertrauen in Honda. Uns verbindet eine fantastische Partnerschaft, auch auf kommerzieller Ebene, aber was noch viel wichtiger ist; Uns verbindet auch der Wunsch, zusammen zu gewinnen. Hinzu kommt, dass sich Max bei Red Bull wie ein Fisch im Wasser fühlt.»

