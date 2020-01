Formel 1

Briatore: 6 Fahrer hätten im Mercedes Titel geholt

Mercedes hat in der Hybrid-Ära alle sechs Titel geholt, sowohl die Fahrer-, als auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaften. Den Vorwurf gibt es ja immer wieder: Im Silberpfeil den Titel zu holen, ist keine große Kunst.

In die gleiche Richtung geht auch Flavio Briatore. Der langjährige Formel-1-Teamchef sagte Autosprint: «Mercedes ist ein unbesiegbares Schlachtschiff!»

Der Italiener: «Mindestens fünf oder sechs Fahrer, darunter auch Fernando Alonso, hätten mit ihrem Auto von 2019 den Titel gewonnen.»

Damit will er aber Weltmeister Lewis Hamilton kein Lob vorenthalten. Denn: «Den Teamkollegen an deiner Seite musst du erst noch schlagen.» Seit 2017 ist das Valtteri Bottas, was Hamilton vor keine großen Herausforderungen stellt.

Hinzu kommt, dass Ferrari zwar oft der Herausforderer war, Mercedes aber nie konstant eine Saison lang Paroli bieten konnte. 2020 geht die Scuderia wieder mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel auf Titeljagd.

Diesmal gibt es keine Nummer 1, beide können offen gegeneinander fahren. «Es ist richtig, dass Leclerc und Vettel die gleichen Voraussetzungen haben, aber nach fünf Rennen muss Ferrari entscheiden, auf wen sie setzen wollen», sagte er.