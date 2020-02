Formel 1

Barcelona: Vettel, Verstappen & Hamilton auf der Bahn

Am heutigen letzten Tag der ersten Barcelona-Testwoche dürfen gleich 16 Piloten wieder ausrücken. Mercedes und Red Bull Racing teilt die Arbeit auf, Ferrari setzt hingegen ganz auf die Dienste von Sebastian Vettel.

73 Runden spulte Sebastian Vettel am gestrigen Nachmittag ab und mit 1:18,335 min belegte er am Ende des Tages den sechsten Platz auf der Zeitenliste. Nach getaner Arbeit erklärte der Ferrari-Star zufrieden: «In so einem frühen Stadium der Saison geht es vor allem ums Rundenbolzen. Da sind wir auf Kurs. Generell auch mit dem Wagen, denn du spürst, dass der neue Wagen mehr Abtrieb aufbaut.»

Und der 32-jährige Heppenheimer betonte mit Blick auf den Ferrari-Motor auch: «In dieser Phase der Vorbereitung fährt keiner Leistung hoch, die kommt später noch, denn du willst ja der Konkurrenz auch nicht zu früh zeigen, was du hier alles im Köcher hast.» Stattdessen konzentrieren sich alle auf die übliche Testarbeit und darauf, den aktuellen GP-Renner etwas besser kennenzulernen.

Dies darf Vettel auch heute, denn die Scuderia schickt erneut den Deutschen auf die Piste – und zwar für den ganzen Tag. Auch bei Alfa Romeo Racing, Racing Point und Williams wird zur Mittagspause nicht gewechselt, die Schweizer Mannschaft testet mit Antonio Giovinazzi, der Rennstall aus Silverstone mit Lance Stroll und die letztjährigen Schlusslichter aus Grove lassen Rookie Nicholas Latifi den ganzen Tag seine Runden drehen.

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton teilt sich die Arbeit hingegen auf, wobei der sechsfache Weltmeister die zweite Schicht übernimmt. Bereits am Morgen sitzt Red Bull Racing-Talent Max Verstappen am Steuer des RB16, den er zur Halbzeit an Alexander Albon übergibt. Haas schickt zuerst Romain Grosjean und später Kevin Magnussen auf die Bahn, bei McLaren macht Lando Norris den Anfang und Carlos Sainz klettert für den Nachmittag ins Cockpit und AlphaTauri-Routinier Daniil Kvyat darf im Rennstall aus Faenza gleich zu Beginn ausrücken. Bei Renault ist Esteban Ocon zuerst an der Reihe, Daniel Ricciardo darf den Abschluss machen.

Barcelona-Test, Tag 3

Alfa Romeo-Sauber: Antonio Giovinazzi (I)

Red Bull Racing-Honda: Max Verstappen (NL), dann Alex Albon (T)

Racing Point: Lance Stroll (CDN)

Haas: Romain Grosjean (F), dann Kevin Magnussen (DK)

McLaren: Lando Norris (GB), dann Carlos Sainz (E)

Mercedes-Benz: Valtteri Bottas (FIN), dann Lewis Hamilton (GB)

Renault: Esteban Ocon (F), dann Daniel Ricciardo (AUS)

Williams: Nicholas Latifi (CDN)

AlphaTauri-Honda: Daniil Kvyat (RUS), dann Pierre Gasly (F)

Ferrari: Sebastian Vettel (D)

Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2

Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)