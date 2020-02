Formel 1

Der Test-Hingucker: Daniel Ricciardo ehrt die Mamba

Daniel Ricciardo ist bei den Tests mit einem auffälligen Helmdesign unterwegs. Damit ehrt er eine echte Legende.

Daniel Ricciardo war in Barcelona nicht zu übersehen: Der Australier hatte einen lila Helm auf dem Kopf, dazu in Gelb die Schriftzüge «KB24» und «Mamba Mentality». Die Farben des NBA-Klubs Los Angeles Lakers.

Und eine Hommage an Basketball-Legende Kobe Bryant. Der frühere Superstar der Lakers war im Januar bei einem tragischen Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen, unter den Toten war auch seine Tochter Gianna. In der «Mamba Mentality» hat Bryant seine Einstellung, seine Philosophie zum Ausdruck gebracht.

Ricciardo, der seit 2018 in L.A. lebt, wollte ein Zeichen setzen. «Ich finde es schön, wenn Legenden auch andere Sportarten berühren. Er hat Menschen auf der ganzen Welt berührt. Ich habe zwar nie Basketball gespielt, aber das bedeutet nicht, dass ich eine Person wie ihn nicht bewundern kann, wie er das Spiel verändert hat.»

Er sei Fan gewesen, sagte Ricciardo, von dem, was Bryant dem Sport gebracht habe. «Ich versuche auch, an die Spitze meiner Sportart zu kommen, und ich idealisiere sein Lebenswerk, seine Arbeitsmoral und seine Stellung. Viele seiner Qualitäten sind bewundernswert. Und nur weil ich kein NBA-Spieler bin, heißt das nicht, dass ich es nicht zeigen kann.»

Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5



2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5



3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5



4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4



5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4



6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3



7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4



8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5



9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3



10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4



11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4



12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3



13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2



14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4



15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3



16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3



17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3



18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3



19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3



20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3



21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Barcelona, Tag 3

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 (65 Runden) C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 (73) C5

3. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 (76) C4

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 (116) C4

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 (62) C4

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 (152) C4

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 (93) C2

8. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,636 (86) C2

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 (59) C4

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,154 (83) C2

11. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,274 (76) C2

12. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 (48) C3

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,384 (100) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 (49) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:19,004 (72) C3

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:19,709 (4) C2





Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2





Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3