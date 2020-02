Formel 1

Max Verstappen: Mitleid mit Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo hat sein breites Grinsen nicht verloren, seinen Humor auch nicht. Zum Glück. Denn was das Sportliche betrifft, hat der Australier bei Renault wenig zu lachen.

Es gibt deshalb nicht wenige, die sagen: Er hat sich mit dem Wechsel von Red Bull Racing zu den Franzosen keinen Gefallen getan.

Ein gewisses Mitleid gibt es angesichts der schwierigen Situation von seinem ehemaligen Teamkollegen. «Daniel lächelt viel und er ist ein sehr glücklicher Kerl, aber ich denke, er würde noch mehr lächeln, wenn er Rennen gewinnen und auf dem Podium stehen würde. Ich kenne Daniel und ich weiß, dass er sehr schnell ist, also kann ich mir vorstellen, dass das letzte Jahr nicht das einfachste für ihn war», sagte Max Verstappen «The Age».

Verstappen betont, dass Ricciardo weiterhin zu den besten Fahrern gehört. Das Problem ist das Auto, in dem er seine Klasse nicht so ausspielen kann wie andere.

«Es ist sehr schwer, jemandem zum Beispiel mit Lewis (Hamilton) zu vergleichen, weil es keinen wirklichen Vergleich gibt. Aber Daniel war in dem Jahr, in dem sie zusammen gefahren sind, schneller als Seb. Ich bin lange genug neben ihm gefahren, um zu wissen, dass er ein sehr schneller Typ ist», so Verstappen.

Ricciardo wies 2014 Vettel bei Red Bull Racing deutlich in die Schranken, der Deutsche flüchtete daraufhin zu Ferrari. Mit Verstappen lieferte er sich bei Red Bull einige harte Duelle, die meiste Zeit fuhren beide auf Augenhöhe. Der Niederländer betont, wie viel er von Ricciardo gelernt hat.

«Als ich zu Red Bull kam, war ich sehr unerfahren und im Laufe der Jahre wurde ich stärker und vernetzter im Team, aber er war ein netter Teamkollege, weil wir uns gegenseitig sehr stark unter Druck gesetzt haben», sagte er.

Das sei sehr gut für das Team gewesen, «weil wir versucht haben, gegeneinander zu kämpfen, um das letzte Zehntel zu finden, und das gesamte Team hat sich deshalb verbessert. Es war schön mit ihm zu arbeiten, und ich habe diese Zeit geliebt».