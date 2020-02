Formel 1

Kilometerfresser und Sorgenkinder: Zahlen zum Test

Die erste Woche der Testfahrten in Barcelona sind vorbei. Wir haben nach den ersten drei Tagen die wichtigsten Zahlen.

Man kennt das Bild inzwischen: Die meisten Kilometer? Mercedes! Die Bestzeiten? Mercedes! Hinzu kommt in diesem Jahr DAS: Für das Dual Axis System (DAS) gibt es zusätzlich den Innovativ-Preis.

Der neue W11 ist aber nicht nur innovativ, sondern wie seine Vorgänger schnell und standfest. Auch wenn Testfahrten, vor allem die erste Hälfte, nur Tendenzen erkennen lassen, sind die teilweise schon deutlich.

Dass Haas zum Beispiel Probleme hat, nur wenig zum Fahren kam. Dass Red Bull Racing ebenfalls schon recht standfest unterwegs ist. Dass die Formel 1 generell sehr standfest ist, denn viele Ausfälle und Unterbrechungen gab es nicht, lange Standzeiten beziehungsweise arge Probleme auch nicht.

Ex-Pilot Johnny Herbert stellte fest: «Vor dem Hintergrund des neuen Testreglements, mit nur noch sechs statt acht Tagen, haben die Rennställe ihre Hausaufgaben ganz offensichtlich sehr gut gelöst.»

In der kommenden Woche geht es in Barcelona weiter, dann stehen drei weitere Tage auf dem Programm. Solange haben wir die wichtigsten Zahlen zu den ersten Tests gesammelt.

Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

Runden und Kilometer der Fahrer:

1. Lewis Hamilton (Mercedes W11) 273 Runden/1270,8 Kilometer

2. Max Verstappen (Red Bull Racing RB16-Honda) 254/1182,3

3. Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35-Renault) 237/1103,2

4. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 231/1075,3

5. Valtteri Bottas (Mercedes W11) 221/1028,7

6. Alexander Albon (Red Bull Racing RB16-Honda) 217/1010,1

7. Romain Grosjean (Haas VF-20-Ferrari) 206/958,9

8. Pierre Gasly (AlphaTauri AT01-Honda) 206/958,9

9. Sergio Perez (Racing Point RP20-Mercedes) 203/944,9

10. Daniel Ricciardo (Renault RS20) 190/884,4

11. Esteban Ocon (Renault RS20) 190/884,4

12. George Russell (Williams FW43-Mercedes) 189/879,8

13. Lando Norris (McLaren MCL35-Renault) 186/865,8

14. Charles Leclerc (Ferrari SF1000) 181/842,5

15. Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01-Honda) 178/828,6

16. Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) 173/805,3

17. Lance Stroll (Racing Point RP20-Mercedes) 168/782

18. Nicholas Latifi (Williams FW43-Mercedes) 135/628,4

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 134/623,8

20. Kevin Magnussen (Haas VF-20-Ferrari) 110/512

21. Robert Kubica (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 59/274,6



Runden und Kilometer der einzelnen Teams:

1. Mercedes 494 Runden/2299,5 Kilometer

2. Red Bull Racing 471/2192,5

3. Alfa Romeo Racing 424/1973,7

4. McLaren 423/1969

5. AlphaTauri 384/1787,5

6. Renault 380/1768,9

7. Racing Point 371/1727

8. Ferrari 354/1647,8

9. Williams 324/1508,2

10. Haas 316/1470,9



Kilometer nach Motoren:

1.Mercedes 1189 Runden/5534,7 Kilometer

2. Ferrari 1094/5092,5

3. Honda 855/3979,9

4. Renault 803/3737,9



Vergleich zwischen den Teamkollegen:

1. Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi: +97 Runden

2. Haas F1 Romain Grosjean: +96

3. Williams George Russell: +54

4. Mercedes Lewis Hamilton: +52

5. McLaren Carlos Sainz Jr.: +51

6. Red Bull Racing Max Verstappen: +37

7. Racing Point Sergio Perez: +35

8. AlphaTauri Pierre Gasly: +28

9. Ferrari Charles Leclerc: +8

10. Renault +- 0



Die besten Rundenzeiten:

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5



2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5



3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5



4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4



5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4



6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3



7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4



8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5



9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3



10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4



11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4



12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3



13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2



14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4



15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3



16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3



17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3



18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3



19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3



20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3



21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Barcelona, Tag 3

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 (65 Runden) C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 (73) C5

3. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 (76) C4

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 (116) C4

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 (62) C4

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 (152) C4

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 (93) C2

8. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,636 (86) C2

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 (59) C4

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,154 (83) C2

11. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,274 (76) C2

12. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 (48) C3

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,384 (100) C3

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 (49) C3

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:19,004 (72) C3

16. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:19,709 (4) C2





Barcelona-Test, Tag 2

1. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 (134 Runden) C5

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 (145) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,749 (41) C3

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 (134) C2

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:18,121 (147) C2

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 (73) C4

7. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,266 (116) C3

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,335 (49) C3

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:18,387 (106) C1

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,474 (137) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,496 (158) C3

12. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,557 (52) C2

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:19,307 (77) C2





Barcelona-Test, Tag 1

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,976 (94 Runden) C2

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,313 (79) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,375 (58) C3

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 (168) C3

5. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,698 (116) C3

6. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 (161) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,873 (55) C2

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,004 (62) C3

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 (73) C3

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:18,282 (52) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 (132) C3

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 (63) C3

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 (59) C3

14. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 (106) C3

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:20,096 (79) C3