Formel 1

Was Daniel Ricciardo zu den Ferrari-Gerüchten sagt

Renault-Star Daniel Ricciardo startet gelassener in die Formel-1-Saison als im vergangenen Jahr. Der Australier erklärt, warum das so ist und was er von den Gerüchten um seinen möglichen Ferrari-Wechsel hält.

Daniel Ricciardo musste sich in seinem ersten Jahr mit Renault zwar mit dem neunten WM-Rang und nur acht Punktefahrten begnügen. Dennoch zählt der Mann mit dem breitesten Grinsen im Fahrerlager zu den Hochkarätern in der Startaufstellung. Deshalb wird er auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht – zumal sein Renault-Vertrag genauso ausläuft wie die Vereinbarung von Ferrari-Star Sebastian Vettel.

Der fröhliche Lockenkopf freut sich natürlich über diese Flüsterkunden, die er in der FIA-Pressekonferenz aber nicht weiter kommentieren wollte. Auf die Frage, was es für ihn bedeuten würde, eines Tages im roten Renner aus Maranello zu sitzen, antwortete er knapp: «Darauf kann ich nicht antworten.»

Und kurz darauf beteuerte der Australier: «Sebastian hat ein nettes Auto. Aber ich will dass das Renault-Projekt funktioniert, ich wollte nie von Red Bull Racing weg und dann auf den nächstmöglichen Zug aufspringen. Ich will mit Renault an die Spitze kommen.»

Vorerst gehe es aber darum, den vierten WM-Rang von McLaren zurückzuerobern, betonte Ricciardp, der auch bestätigte: «Der Saisonstart gestaltet sich in diesem Jahr natürlich einfacher, denn ich kenne schon alle und weiss, wie alles abläuft. Im vergangenen Jahr schüttelte ich in der Box viele Hände und versuchte mir, die Namen zu den Gesichtern zu merken. Jetzt sind mir alle vertraut und ich konnte gleich loslegen.»

Barcelona-Test, Tag 4, Stand nach vier Stunden

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

9. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

10. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,804 (42) C3

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Am Nachmittag im Einsatz

Mercedes-Benz: Valtteri Bottas (FIN)

Ferrari: Charles Leclerc (MC)

Red Bull Racing-Honda: Max Verstappen (NL)

McLaren: Lando Norris (GB)

Renault: Esteban Ocon (F)

AlphaTauri-Honda: Daniil Kvyat (RU)

Racing Point: Sergio Pérez (MEX)

Alfa Romeo-Sauber: Kimi Räikkönen (FIN)

Haas: Romain Grosjean (F)

Williams: George Russell (GB)

Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5

3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5

4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3

7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3

13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3

17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3

20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3

21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3

MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.

Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)