Barcelona 2: So fahren Vettel, Verstappen, Hamilton

​Ab 26. Februar findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die zweite Woche der Formel-1-Wintertests 2020 statt. Wir sagen, wann die ganzen Stars wie Vettel, Verstappen, Hamilton & Co. im Einsatz sind.

Die Formel-1-Rennställe fahren gegen den unerbittlichsten aller Gegner – gegen die Zeit. Nachdem die Wintertests um 25 Prozent eingedampft worden sind, von acht auf sechs Tage, ist mächtig Druck auf dem Kessel, vor allem bei jenen Rennställen, die in der ersten Woche Schwierigkeiten gehabt haben.

Generell bedeutet die zweite Woche: Die Autos sollten an diesem Punkt standfest laufen, Messrechen sollten wir nur noch kurz in der Früh zu Gesicht bekommen, der Wagen sollte in Grundzügen der eigenen Aerodynamik verstanden sein – die Rennställe gehen dafür mehr und mehr zu Quali- und Rennsimulationen über. Vielleicht erhalten wir dann einige Antworten mehr; etwa auf die Frage, ob Ferrari auf Augenhöhe mit Mercedes-Benz und Red Bull Racing-Honda fährt.

Nach der ersten Woche hatten wir hier den Eindruck, anhand von Dauerläufen, Laufleistung und Rundenzeiten, die Hackordnung heisst Mercedes vor Red Bull Racing-Honda und Ferrari.



Im Mittelfeld schien Racing Point mit der Mercedes-Kopie die Nase vorn zu haben, dann folgen auf ähnlichem Niveau McLaren, AlphaTauri und Renault, gefolgt von Alfa Romeo-Sauber. Am Schluss des Mittelfelds: Haas und Williams.



Bei allen Rennställen wird mindestens einmal die Arbeit geteilt – weil wir mit drei Testtagen eine ungerade Zahl haben. Viele Teams sind dazu übergegangen, generell pro Tag beide Piloten ans Lenkrad zu lassen. Damit werden Aussagen genauer, und die Fahrer sind frischer.



Hier die Aufstellung für die kommenden Tage.



Mercedes-Benz

Mittwoch, 26. Februar: Lewis Hamilton, dann Valtteri Bottas

Donnerstag, 27. Februar: Valtteri Bottas, dann Lewis Hamilton

Freitag, 28. Februar: Lewis Hamilton, dann Valtteri Bottas



Ferrari

Mittwoch, 26. Februar: Sebastian Vettel, dann Charles Leclerc

Donnerstag, 27. Februar: Sebastian Vettel

Freitag, 28. Februar: Charles Leclerc



Red Bull Racing-Honda

Mittwoch, 26. Februar: Alex Albon, dann Max Verstappen

Donnerstag, 27. Februar: Max Verstappen, dann Alex Albon

Freitag, 28. Februar: Alex Albon, dann Max Verstappen



McLaren

Mittwoch, 26. Februar: Carlos Sainz, dann Lando Norris

Donnerstag, 27. Februar: Lando Norris

Freitag, 28. Februar: Carlos Sainz



Renault

Mittwoch, 26. Februar: Daniel Ricciardo, dann Esteban Ocon

Donnerstag, 27. Februar: Esteban Ocon, dann Daniel Ricciardo

Freitag, 28. Februar: Daniel Ricciardo, dann Esteban Ocon



AlphaTauri-Honda

Mittwoch, 26. Februar: Pierre Gasly, dann Daniil Kvyat

Donnerstag, 27. Februar: Pierre Gasly

Freitag, 28. Februar: Daniil Kvyat



Racing Point

Mittwoch, 26. Februar: Lance Stroll, dann Sergio Pérez

Donnerstag, 27. Februar: Lance Stroll

Freitag, 28. Februar: Sergio Pérez



Alfa Romeo-Sauber

Mittwoch, 26. Februar: Robert Kubica, dann Kimi Räikkönen

Donnerstag, 27. Februar: Antonio Giovinazzi

Freitag, 28. Februar: Kimi Räikkönen



Haas

Mittwoch, 26. Februar: Romain Grosjean

Donnerstag, 27. Februar: Kevin Magnussen

Freitag, 28. Februar: Kevin Magnussen, dann Romain Grosjean



Williams

Mittwoch, 26. Februar: Nicholas Latifi, dann George Russell

Donnerstag, 27. Februar: Nicholas Latifi

Freitag, 28. Februar: George Russell





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732 FR C5



2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,516 FR C5



3. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091 DO C5



4. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:17,102 FR C4



5. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,338 FR C4



6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,347 DO C3



7. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,427 FR C4



8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469 FR C5



9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,516 MI C3



10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:17,574 FR C4



11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,783 FR C4



12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:17,842 MI C3



13. Alexander Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,912 DO C2



14. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,154 DO C4



15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,168 DO C3



16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,289 MI C3



17. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,380 FR C3



18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,382 MI C3



19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:18,386 MI C3



20. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,454 FR C3



21. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,466 MI C3



MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)





Laufleistung Fahrer, Testwoche 1

1. Lewis Hamilton (Mercedes W11) 273 Runden/1270,8 Kilometer

2. Max Verstappen (Red Bull Racing RB16-Honda) 254/1182,3

3. Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35-Renault) 237/1103,2

4. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 231/1075,3

5. Valtteri Bottas (Mercedes W11) 221/1028,7

6. Alexander Albon (Red Bull Racing RB16-Honda) 217/1010,1

7. Romain Grosjean (Haas VF-20-Ferrari) 206/958,9

8. Pierre Gasly (AlphaTauri AT01-Honda) 206/958,9

9. Sergio Perez (Racing Point RP20-Mercedes) 203/944,9

10. Daniel Ricciardo (Renault RS20) 190/884,4

11. Esteban Ocon (Renault RS20) 190/884,4

12. George Russell (Williams FW43-Mercedes) 189/879,8

13. Lando Norris (McLaren MCL35-Renault) 186/865,8

14. Charles Leclerc (Ferrari SF1000) 181/842,5

15. Daniil Kvyat (AlphaTauri AT01-Honda) 178/828,6

16. Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) 173/805,3

17. Lance Stroll (Racing Point RP20-Mercedes) 168/782

18. Nicholas Latifi (Williams FW43-Mercedes) 135/628,4

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 134/623,8

20. Kevin Magnussen (Haas VF-20-Ferrari) 110/512

21. Robert Kubica (Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari) 59/274,6





Laufleistung Teams

1. Mercedes-Benz 494 Runden/2299,5 Kilometer

2. Red Bull Racing-Honda 471/2192,5

3. Alfa Romeo-Sauber 424/1973,7

4. McLaren 423/1969

5. AlphaTauri-Honda 384/1787,5

6. Renault 380/1768,9

7. Racing Point 371/1727

8. Ferrari 354/1647,8

9. Williams 324/1508,2

10. Haas 316/1470,9