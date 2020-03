GP-Absagen: F1-Stars bestreiten virtuelle Rennen Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Max Verstappen

Die ersten 4 Formel-1-WM-Läufe des Jahres können nicht wie geplant stattfinden, auch die folgenden stehen auf der Kippe. Die GP-Stars vertreiben sich die Zeit in der Coronavirus-Zwangspause mit virtuellen Rennen.

Die Formel-1-Fans sind enttäuscht, doch die meisten verstehen, dass die Sportwelt vorerst ruhen muss, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in den Griff zu bekommen. Langeweile sollte auch ohne die WM-Läufe in China, Melbourne, Bahrain und Vietnam nicht aufkommen, da verschiedene Serien-Bosse ihre Anhänger mit kostenlosen Highlights aus der Vergangenheit unterhalten.

Einige Formel-1-Stars nutzen auch die Chance, sich in virtuellen Rennen mit den eSports-Grössen aus dem Vierradsport zu messen. So finden heute als Ersatz für den abgesagten Saisonauftakt in Melbourne gleich zwei grosse Wettbewerbe statt. Einerseits organisiert Veloce Esports unter dem Motto «Not the AUS GP» ein Turnier, in denen Top-Gamer gegen F1-Profis wie McLaren-Star Lando Norris antreten werden.

Der bekennende Sim-Racing-Fan wird auf dem aktuellen F1-Spiel «F1 2019» im virtuellen Albert Park gegen die Esports-Profis und andere grosse Namen aus der Motorsportwelt, wie etwa Formel-E-Star und GP-Veteran Jean-Eric Vergne antreten. Wer sich das virtuelle Rennen nicht entgehen lassen will, kann das Ganze live auf YouTube oder Twitch mitverfolgen. Das Rennen startet um 18.45 Uhr MEZ.

Auch die Kollegen von «The Race» haben ein virtuelles Rennen auf die Beine gestellt. Unter dem Titel «The Race All Star Esports battle» kämpfen da etwa Red Bull Racing-Star Max Verstappen und Indy-500-Sieger Simon Pagenaud sowie die GP-Legenden Juan Pablo Montoya und Rubens Barrichello gegen Profi-Gamer. Das Rennen startet um 14 Uhr MEZ und kann auf dem YouTube-Kanal von The Race mitverfolgt werden.