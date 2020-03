Fragezeichen über Silverstone-GP: Geduld gefragt​

Die Formel-1-Rennen in China, Australien, Bahrain, Vietnam, den Niederlanden und Spanien wurden verschoben, das Rennen in Monaco abgesagt. Auch über dem Grossbritannien-GP in Silverstone hängt ein Fragezeichen.

Die Coronavirus-Krise hat das Weltgeschehen weiterhin fest im Griff und das bekommt auch die Formel 1 weiter zu spüren. So wurden nach der Verschiebung des China-GP auch die Termine für die GP in Australien, Bahrain, Vietnam und schliesslich auch die WM-Läufe in Zandvoort, Barcelona und Monaco abgesagt. Das prestigeträchtige Rennen in Monte Carlo wird auch nicht nachgeholt werden können, wie der Automobilklub von Monaco, der den GP ausrichtet, mitteilt.

Wann es endlich mit der Saison 2020 losgeht und welche Rennen den Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Fälle noch zum Opfer fallen werden, steht noch in den Sternen, und das nicht zuletzt, weil sich die Situation stündlich ändert. Das weiss auch Stuart Pringle, der Managing Director des Traditionskurses von Silverstone.

Auf der britischen Rennstrecke sollen sich bereits am Wochenende des 19. Juli die Formel-1-Asse bekämpfen, der MotoGP-WM-Zirkus wird gemäss aktuellem Plan am 30. August erwartet. Doch für keinen der beiden WM-Termine will Pringle eine Garantie abgeben. «Die Wahrheit ist, dass wir noch nicht vorhersagen können, wie die Situation sein wird. Wir werden aber alles unternehmen, damit das Formel-1-Rennen und das MotoGP-Wochenende stattfinden können.»

Derzeit sind sämtliche Sportveranstaltungen in Grossbritannien untersagt, um die Coronavirus-Ausbreitung zu verlangsamen. Diese Regelung der entsprechenden Behörde gilt vorerst bis Ende April, könnte aber durchaus auch verlängert werden. Damit müssten dann auch dei Grands Prix verschoben oder gar abgesagt werden.

Pringle erklärt mit Blick auf die Fans: «Sie bekommen das Geld für ihre Tickets zurückerstattet.» Er will die Motorsport-Fans auch in den kommenden Wochen über die Entwicklungen in England auf dem Laufenden halten und bittet um Geduld.

Der Formel-1-Kalender 2020

07. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC