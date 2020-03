Formel 1: Baku verschoben, wackelt auch Kanada?

Jetzt ist es offiziell: Das Formel-1-Rennen in Baku wird verschoben. Der Saisonstart erfolgt nun frühestens Mitte Juni – doch auch der Termin wackelt.

Der Coronavirus sorgt für die nächste Verlegung: Das Formel-1-Rennen in Baku wird nicht wie geplant am 7. Juni stattfinden. Das gaben die Organisatoren am Montag offiziell bekannt.

Das Problem: Der Aserbaidschan-GP ist ein Stadtrennen, bei dem die Vorbereitungen deutlich früher starten als bei einem GP auf einer permanenten Rennstrecke. Hinzu kommt, dass der Virus sich in Europa weiterhin dynamisch ausbreitet.

In Sorge um die Gesundheit der Einwohner, Fans, Organisatoren und Teilnehmer wird das Rennen auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ist der siebte Lauf, der verlegt wird, das Rennen in Monaco wurde ganz abgesagt.

Stand jetzt würde die Saison erst am 14. Juni in Montreal starten. Aufgrund der ungewissen Lage rund um den Virus ist aber auch das nicht in Stein gemeißelt.

Denn Kanada gab am Montag als erstes Land bekannt, dass man keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) schicken wird. Die Spiele sind trotz zunehmender Kritik immer noch nicht verlegt worden. In diesem Zusammenhang erscheint ein Rennen Mitte Juni in Montreal eher unwahscheinlich.

Dafür verlegte die Formel 1 in der Vorwoche die üblicherweise im August abgehaltene Sommerpause in den März und April und verlängerte diese von zwei auf drei Wochen. Die freie Zeit im Sommer soll genutzt werden, um verschobene Rennen nachzuholen.

Der Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC