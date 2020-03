Corona-Zahlen: Statistik aus GP-Ländern erschreckend

​Die Lungenkrankheit Covid-19 (corona virus desease 2019) hat rund 750.000 Menschen befallen, mehr als 35.000 davon haben nicht überlebt. Die erschreckenden Zahlen zeigen: Die GP-Pause dauert noch lange.

Fast jeden Tag werden Motorsportanlässe auf der ganzen Welt gestrichen. Formel-1-CEO Chase Carey hat von einem Rennkalender «mit 15 bis 18 Rennen» gesprochen. Haas-Fahrer Kevin Magnussen hat diesen Plan als verrückt bezeichnet. Wenn wir uns die teilweise dramatische Entwicklung in einigen Ländern ansehen, wagen wir nicht vorherzusagen, wann sich in der Formel 1 wieder ein Rad drehen wird. Der Höhepunkt der Pandemie in Europa ist noch nicht erreicht, während sich in China immer weniger Menschen anstecken. Beängstigend dagegen die Zahlen aus Amerika.

Am 4. März haben wir zum ersten Mal versucht, die Krankheitsfälle in Ländern mit einem Formel-1-Lauf in einer Übersicht zusammenzufassen. Zwölf Tage später galten nur die Grands Prix von Australien, Bahrain, Vietnam und China als verschoben. Die Niederlande, Spanien und Baku kamen später hinzu, Monaco hat sein Rennen ganz gestrichen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Zahlen glaubt niemand an einen WM-Beginn im Juni in Kanada. Aber sehen Sie selber die Entwicklung dieser Pandemie.

Weltweit haben sich (Stand 30. März, 17.25 Uhr) 743.179 Menschen mit dem Virus angesteckt, 35.348 haben ihr Leben verloren. Mehr als 157.000 gelten inzwischen als geheilt. Hier die Zahlen in Reihenfolge des gegenwärtigen WM-Programms.



Kanada

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve

Stand 4. März: 33 Erkrankungen

Stand 16. März: 341 Erkrankungen, 1 Toter

Stand 30. März: 6671 Erkrankte, 67 Todesopfer



Frankreich

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard

Stand 4. März: 257 Erkrankungen, 4 Todesfälle

Stand 16. März: 5423 Erkrankungen, 127 Tote

Stand 30. März: 40.174 Erkrankte, 2757 Todesopfer



Österreich

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring

Stand 4. März: 29 Erkrankungen

Stand 16. März: 860 Erkrankungen, 1 Toter

Stand 30. März: 9377 Erkrankte, 108 Todesopfer



Grossbritannien

19. Juli: Silverstone Circuit

Stand 4. März: 85 Erkrankungen

Stand 16. März: 1391 Erkrankungen, 35 Tote

Stand 30. März: 19.522 Erkrankte, 1415 Todesopfer



Ungarn

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring

Stand 4. März: keine Erkrankungen

Stand 16. März: 32 Erkrankungen, 1 Toter

Stand 30. März: 447 Erkrankte, 15 Todesopfer



Belgien

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps

Stand 4. März: 23 Erkrankungen

Stand 16. März: 886 Erkrankungen, 4 Tote

Stand 30. März: 11.899 Erkrankte, 513 Todesopfer



Italien

6. September: Monza, Autodromo Nazionale

Stand 4. März: 3089 Erkrankungen, 107 Todesfälle

Stand 16. März: 24.747 Erkrankungen, 1809 Tote

Stand 30. März: 97.689 Erkrankte, 10.779 Todesopfer



Singapur

20. September: Marina Bay Street Circuit

Stand 4. März: 110 Erkrankungen

Stand 16. März: 226 Erkrankungen

Stand 30. März: 879 Erkrankte, 3 Todesopfer



Russland

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom

Stand 4. März: 3 Erkrankungen

Stand 16. März: 63 Erkrankungen

Stand 30. März: 1836 Erkrankte, 9 Todesopfer



Japan

11. Oktober: Suzuka Circuit

Stand 4. März: 331 Erkrankungen, 6 Todesfälle

Stand 16. März: 839 Erkrankungen, 24 Tote

Stand 30. März: 1866 Erkrankte, 54 Todesopfer



USA

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas

Stand 4. März: 137 Erkrankungen, 9 Todesfälle

Stand 16. März: 3782 Erkrankungen, 69 Tote

Stand 30. März: 144.565 Erkrankte, 2602 Todesopfer



Mexiko

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez

Stand 4. März: 6 Erkrankungen

Stand 16. März: 53 Erkrankungen

Stand 30. März: 993 Erkrankte, 20 Todesopfer



Brasilien

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

Stand 4. März: 2 Erkrankungen

Stand 16. März: 203 Erkrankungen, 3 Tote

Stand 30. März: 4430 Erkrankte, 140 Todesopfer



Vereinigte Arabische Emirate

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit

Stand 4. März: 27 Erkrankungen

Stand 16. März: 203 Erkrankungen

Stand 30. März: 611 Erkrankte, 5 Todesopfer



Australien

Ohne Termin: Melbourne, Albert Park Circuit

Stand 4. März: 50 Erkrankungen, 2 Todesfälle

Stand 16. März: 337 Erkrankungen, 5 Tote

Stand 30. März: 4245 Erkrankte, 18 Todesopfer



Bahrain

Ohne Termin: Sakhir, Bahrain International Circuit

Stand 4. März: 52 Erkrankungen

Stand 16. März: 214 Erkrankungen

Stand 30. März: 515 Erkrankte, 4 Todesopfer



Vietnam

Ohne Termin: Hanoi, Street Circuit Hanoi

Stand 4. März: 16 Erkrankungen

Stand 16. März: 57 Erkrankungen

Stand 30. März: 203 Erkrankte



China

Ohne Termin: Shanghai International Circuit

Stand 4. März: 80.282 Erkrankungen, 2981 Todesfälle

Stand 16. März: 80.860 Erkrankungen, 3213 Tote

Stand 30. März: 81.470 Erkrankte, 3304 Todesopfer



Niederlande

Ohne Termin: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort

Stand 4. März: 38 Erkrankungen

Stand 16. März: 1135 Erkrankte, 20 Tote

Stand 30. März: 11.750 Erkrankte, 864 Todesopfer



Spanien

Ohne Termin: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Stand 4. März: 222 Erkrankungen, 1 Todesfall

Stand 16. März: 7845 Erkrankungen, 292 Tote

Stand 30. März: 85.195 Erkrankte, 7340 Todesopfer



Monaco

abgesagt

Stand 4. März: 1 Erkrankung

Stand 16. März: 2 Erkrankungen

Stand 30. März: 46 Erkrankte, 1 Todesopfer



Aserbaidschan

Ohne Termin: Baku City Circuit

Stand 4. März: 3 Erkrankungen

Stand 16. März: 23 Erkrankungen, 1 Toter

Stand 30. März: 273 Erkrankte, 4 Todesopfer