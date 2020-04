7. WM-Titel: Mario Andretti glaubt an Lewis Hamilton

Wenn die Formel-1-Saison losgeht, bekommt Mercedes-Star Lewis Hamilton die Chance, mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichzuziehen. Rennlegende Mario Andretti glaubt an den Briten.

Sieben WM-Titel hat Michael Schumacher während seiner aktiven GP-Karriere erobert, und viele dachten, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Doch mit seinem sechsten Titelgewinn im letzten Jahr hat sich Lewis Hamilton nahe an die Bestmarke des deutschen Superstars herangearbeitet – und sobald die Formel-1-Saison losgeht, hat der Mercedes-Pilot die Möglichkeit, mit seinem Vorgänger gleichzuziehen.

Das sollte der 84-fache GP-Sieger auch schaffen, ist sich US-Rennlegende Mario Andretti sicher. Der 80-Jährige erklärt gegenüber Yahoo Sport: «In der Formel 1 spricht die Statistik von Hamilton Bände. Er ist jung genug, um wahrscheinlich der erfolgreichste GP-Pilot der Geschichte zu werden.» Und er gesteht: «Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand an den aktuellen Rekord von Michael Schumacher herankommen wird.»

Natürlich habe Hamilton auch das Glück gehabt, in einem konkurrenzfähigen Auto zu sitzen, betont der Champion von 1978. «Lewis sass immer in einem konkurrenzfähigen GP-Renner. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn in seiner Formel-1-Karriere irgendwann einmal in einem Auto gesehen zu haben, das nicht siegfähig war», erklärt der GP-Veteran.

«Er hat seinen Job bisher erledigt und wird das auch weiterhin tun, deshalb setze ich auf ihn. Ich war schon immer ein Fan von ihm und ich bin mir sicher, dass er von vielen anderen Fahrern beneidet wird. Er hat das nötige Material und er schafft es immer wieder, das Beste daraus zu machen. Und genau das ist es, was ein Fahrer tun sollte», betont Andretti.