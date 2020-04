Lando Norris über Formel-1-Rückkehr: «Ein Schock»

​McLaren-Fahrer Lando Norris hält sich im Rennsimulator hellwach, zuletzt hat er die IndyCars-Stars beim Sim-Rennen von Austin abgekocht. Der Engländer warnt: «Die Rückkehr ins GP-Auto wird ein Schock.»

Vielleicht sitzt kein Formel-1-Rennfahrer häufiger im Rennsimulator als Lando Norris. Der 20-Jährige aus dem englischen Bristol nutzt jede Gelegenheit, um seine Rennschärfe zu bewahren. Vor kurzem trat er sogar in der «IndyCar iRacing Challenge» an, der virtuellen IndyCar-Serie. Norris enttäuschte nicht: Er kocht eiskalt die ganzen Stars der Indy-Serie ab und gewann virtuell auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas).

Im Gegensatz zur offiziellen Sim-Serie der Formel 1 fahren in Amerika die ganzen Stars auch virtuell mit: Scott Dixon, Josef Newgarden, Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud, Will Power, Sébastien Bourdais, Tony Kanaan, Colton Herta, Takuma Sato, Ed Carpenter, dazu Helio Castroneves und NASCAR-Champion Kyle Busch, es strotzt nur so von Meistern und Rennsiegern. Davon können die Fans in der Formel 1 nur träumen.

Norris leistete sich auf dem Weg zum Austin-Sieg sogar einen Dreher. Der Brite kichert: «Das war für die Fans. Ich wusste, dass ich einen guten Speed hatte. Ehrlich gesagt hätte ich aber nicht gedacht, dass ich nach meinem Dreher wieder an die Spitze kommen würde. Aber unsere Strategie war wirklich gut. Wir haben viel Zeit damit verbracht, die Strategie und unsere verschiedenen Optionen zu diskutieren.»

Der Formel-1-WM-Elfte von 2019 macht sich auch Gedanken darüber, was passiert, wenn wieder echt gefahren wird. Angestrebt ist der Saisonauftakt am 5. Juli auf dem Red Bull Ring, gefolgt von einem zweiten Lauf eine Woche später. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Norris, im Sommer 2019 in der Steiermark toller Sechster, sagt auf Instagram: «Letztlich kannst du dich nicht darauf vorbereiten, wieder im richtigen Rennwagen zu sitzen. Ich habe mich auf mein Training konzentriert. Aber wir alle sind seit den Wintertests nicht mehr gefahren. Du steigst also vom Strassenauto in die schnellsten Rennwagen der Welt, du wirst in den Kurven diesen wahnsinnigen Fliehkräften ausgesetzt – das wird für den Körper ein riesiger Schock sein.»



«Wenn du regelmässig im Grand-Prix-Auto sitzt, dann gewöhnst du dich an die Belastungen durch das Fahren. Zuhause kannst du Oberkörper und Nacken so lange und so intensiv trainieren, wie du willst, aber die Wahrheit ist – du kannst nicht simulieren, was im echten Rennwagen vor sich geht. Du kannst der fitteste Fahrer im Feld sein, es wird dennoch ein Schock.»





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN



Abgesagt

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F





