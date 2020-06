Mercedes-Test mit Hamilton/Bottas in Silverstone

​Die Formel 1 als Ganzes hat beschlossen, vor dem WM-Auftakt in Silverstone nicht zu testen. Das hält Mercedes-Benz nicht davon ab, mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas nach Silverstone auszurücken.

Er wurde diskutiert und verworfen – der Plan, unmittelbar vor dem WM-Beginn Anfang Juli in Österreich auf dem Red Bull Ring noch einen Testtag einzuschieben. Formel-1-Sportchef Ross Brawn und FIA-Präsident Jean Todt sind der Meinung: Rennställe und Fahrer sind erfahren genug, um direkt ins GP-Wochenende zu gehen.

Wenn die Formel 1 als Ganzes nicht testet, dann bedeutet dies aber nicht, dass alle Räder stillstehen: Es ist im Reglement verankert, dass mit Autos, die aus der zwei Jahre zurückliegenden Saison stammen, durchaus gefahren werden darf, will heissen, mit 2018er Rennern. Und genau dies tut Weltmeister Mercedes-Benz.

Valtteri Bottas rückt am 9. Juni mit Valtteri Bottas im 2018er Mercedes W09 in Silverstone aus, einen Tag später ist die Reihe am sechsfachen Champion Lewis Hamilton. Mercedes hat den Test via Twitter bestätigt. «Es geht darum, die ganzen Abläufe für die beiden Rennwochenenden in Österreich zu üben.»

Die Formel 1 hatte sich aus Spargründen schon vor der Corona-Pandemie darauf geeinigt, dass auf die üblichen Testfahrten innerhalb der Saison verzichtet wird. Vorgesehen waren lediglich Versuchsfahrten mit Formel-1-Alleinausrüster Pirelli, zur Entwicklung der kommenden Reifen. Aber auch die mussten wegen Corona gestrichen werden.

Der Test von Bottas und Hamilton erfordert, dass Mercedes den Regelhütern melden muss, welches Auto verwendet werden, wer am Lenkrad sitzt, was genau versucht wird und wie lange der Test dauert.



In den vergangenen Jahren wurde einige Male mit früheren GP-Rennern getestet, oft um junge Piloten ans Formel-1-Fahren zu gewöhnen. Dieses Mal geht es für Mercedes aber darum, die Fachkräfte an die ganzen Sicherheitsvorkehrungen zu gewöhnen, unter welchen in Österreich gefahren wird.



Voraussetzung für die Verwendung von älteren Modellen ist, dass sie in exakter Spezifikation wie damals auf die Strecke kommen und dass sie auf damaligen Pirelli-Reifen rollen.



Mercedes ist das erste Formel-1-Team, welches seit Abschluss der Wintertests am 28. Februar auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Rennwagen auf die Bahn bringt.