Didi Mateschitz (Red Bull): «Zeichen der Machbarkeit»

​Die WM 2020 beginnt mit dem Grand Prix von Österreich (5. Juli), gefolgt vom Grossen Preis der Steiermark (12. Juli). «Mr. Red Bull» Didi Mateschitz: «Wir schicken ein Zeichen der Machbarkeit in die Welt.»

Mit fast vier Monaten Verspätung – der geplante Auftakt-GP in Australien vom 15. März musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden – startet am Spielberg die Formel-1-Saison 2020. Es ist ein Start mit zwei historischen Premieren: Erstmals wird in Österreich eine Formel-1-Saison eröffnet, erstmals wird es zwei WM-Läufe an zwei aufeinander folgenden Wochenenden auf der gleichen Rennstrecke geben. Der «Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich» eröffnet die Saison am 5. Juli, der «Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark» folgt gleich darauf am 12. Juli.

Die Corona-Massnahmen machen auch eine weitere Premiere notwendig: Erstmals findet ein Formel-1-WM-Lauf unter Ausschluss der Fans statt. Doch Millionen Motorsport-Anhänger in aller Welt erhalten die Gelegenheit, beide Rennen auf dem Red Bull Ring via Fernsehen und online zu verfolgen. Nach Monaten ohne globales Sport-Grossereignis sind damit buchstäblich alle Blicke auf Österreich gerichtet.

Formel-1-CEO Chase Carey hebt die Bedeutung dieses Neubeginns hervor: «Es ist aufregend, dass die Formel 1 zurückkehrt, und wir freuen uns, die Saison mit zwei Rennen in Österreich zu starten. Mit dem Red Bull Ring haben wir einen ausgezeichneten Partner an der Seite. Für die Fans arbeiten wir gemeinsam daran, die Formel 1 unter Einhaltung höchstmöglicher Sicherheitsmassnahmen zurückzubringen. Wir freuen uns auf spannenden Rennsport, aber überlegen auch, was wir als internationaler Sport darüber hinaus für die Regionen, in denen wir zu Gast sind, tun können. Während der Covid-19-Krise haben tausende Menschen auf aller Welt Grossartiges geleistet. Diese Taten wollen wir hervorheben und feiern!»

«Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz: «Wir haben diese, in der Geschichte der Formel 1 einmalige Herausforderung gerne angenommen und freuen uns auf die beiden Wochenenden. Spielberg wird spannende Rennen sehen – und damit ein Zeichen der Machbarkeit in die ganze Welt schicken.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Red Bull hat nichts unversucht gelassen, um diese Rennen in Österreich zu ermöglichen. Der Red Bull Ring ist eine fabelhafte Rennbahn, und es ist schön, die WM auf unsere Heimstrcke beginnen zu können.»



«Die beiden Läufe in der Steiermark werden Vorbild sein für die weiteren Rennen, was die ganzen Sicherheitsvorkehrungen angeht. Jetzt, wo die ersten acht Grands Prix feststehen, dürfen wir uns darauf freuen, den Fans endlich wieder Motorsport zeigen zu dürfen – wir können es kaum erwarten.»



Die Durchführung eines Formel-1-Laufs bei abebbender Corona-Welle die Organisatoren absolutes Neuland betreten, in organisatorischer und sportlicher Hinsicht. Das entsprechende Sicherheits- und Gesundheitskonzept wurde vom Projekt Spielberg gemeinsam mit der Formel-1-Gruppe und dem Autosport-Weltverband FIA erarbeitet. Regelmässige Tests, umfangreiche Hygienemassnahmen und die Reduzierung der Mitarbeiter aller Rennteams sowie der F1-Organisation sind zentrale Punkte des Konzepts, um die Gesundheit aller Personen an der Rennstrecke und der Menschen in der Region zu schützen.



Der Ticketverkauf für den Österreich-GP 2020 ist eingestellt. Fans, die sich bereits Tickets gesichert haben, werden vom jeweiligen Ticket-Anbieter umfassend informiert.



Informationen zum «Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2020» und zum «Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark 2020» gibt es unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg App.



Wie es über den Italien-GP von Monza hinaus weitergehen soll, darüber will Chase Cary in den kommenden Wochen informieren.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)