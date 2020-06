Formel 1 bestätigt: 8 Grands Prix in Europa

​Die Formel 1 bestätigt ein WM-Programm aus acht Grands Prix auf europäischem Boden. Das zweite Rennen in Österreich heisst Steiermark-GP, das zweite Rennen in Silverstone «70th Anniversary GP».

Was seit mehreren Tagen kursiert, ist nun offiziell: Die Formel 1 gibt bekannt, mit acht WM-Läufe auf europäischem Boden in die Saison zu gehen. Sie gibt erstmals auch preis, wie die jeweils zweiten Rennen auf der gleichen Strecke heissen werden.

Nach dem Grossen Preis von Österreich vom 5. Juli werden wir am 12. Juli einen Grand Prix der Steiermark erleben. Im Anschluss an den britischen Grand Prix vom 2. August in Silverstone ist auf der englischen Traditionsstrecke der «70th Anniversary GP» geplant, zu Ehren von 70 Jahren Formel 1 (der erste WM-Lauf hatte am 13. Mai 1950 in Silverstone stattgefunden).

Europa-GP

5. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

12. Juli: Red Bull Ring (Österreich)

19. Juli: Hungaroring (Ungarn)

2. August: Silverstone (Grossbritannien)

9. August: Silverstone (Grossbritannien)

16. August: Spanien (Barcelona)

30. August: Spa-Francorchamps (Belgien)

6. September: Monza (Italien)

Die Formel 1 teilt dazu mit: «Die ersten acht Rennen eines umgebauten 2020er Kalenders sind bestätigt. Alle acht Läufe werden als Geisterrennen stattfinden, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Mit welchen Rennen es weitergeht, das wird in den kommenden Wochen verkündet.»



Im Rahmen der Formel 1 wird auch in den Formeln 2 und 3 gefahren.



Das ursprüngliche WM-Programm

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE