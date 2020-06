Lando Norris (McLaren): Formel-3-Test als Training

​Der 20jährige McLaren-Fahrer Lando Norris ist in Silverstone mit einem Formel-3-Renner seines früheren Teams Carlin ausgerückt – als willkommendes Training vor dem F1-Saisonbeginn in Österreich.

Die Formel-1-Fans freuen sich auf den WM-Auftakt in Österreich Anfang Juli. Verdammt lang her seit dem Abschluss der Wintertests am 28. Februar. So lang, dass einige Teamchefs anregten, vor dem Saisonstart in der Steiermark zu testen. Angedacht war ein Testtag am Donnerstag vor dem GP-Wochenende auf dem Red Bull Ring, wo das ganze Material ohnehin schon dort ist. Letztlich ist das im Dreieck Autosport-Weltverband FIA, Formula One Management und Teamchefs abgelehnt worden. FIA-Präsident Jean Todt und Formel-1-Sportchef Ross Brawn sind der Ansicht, dass Teams und Fahrer geübt genug sind, um auch ohne Testfahrten in die Saison gehen zu können.

Das bedeutet aber nicht, dass GP-Piloten aufs Fahren verzichten wollen. Lando Norris hat seinen früheren Formel-3-Teamchef Trevor Carlin angerufen, sie hatten 2017 gemeinsam den F3-EM-Titel erobert. Carlin stellte Norris einen Formel-3-Renner zur Verfügung, um in Silverstone ein wenig den Rost abzuklopfen.

Der WM-Elfte von 2019 sagt: «Ich werde neben dem F3-Auto auch Rennkart fahren, um meinen Körper wieder an die ganzen Belastungen zu gewöhnen. Ein gutes Gefühl, wieder ein Renngerät am Limit zu bewegen.»

Auch Haas-Fahrer Kevin Magnussen (in Dänemark) und AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly (in Dubai) sind schon mit Rennkarts ausgerückt.



Der 20jährige Engländer Norris ist einer der fleissigsten Fahrer in Sachen Sim-Racing, aber nichts kann die Fliehkräfte im echten Rennwagen ersetzen. «Aus dem Lockdown direkt wieder in den GP-Boliden zu steigen, das ist eine ziemliche Herausforderung. Das wird für alle Fahrer seltsam, nachdem wir in den letzten Monaten vorwiegend auf Computerschirme gestarrt haben. Ein Formel-1-Auto zu fahren, das ist unvergleichlich. Ich freue mich irre darauf.»



Der Formel-3-Test fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Carlin twitterte dazu ein Foto, das Norris mit dem Formel-3-Fahrzeug in der Box zeigt und schrieb dazu: «Ein vertrautes Gesicht – wie in alten Tagen!»